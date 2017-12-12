أصدرت محكمة جنح النزهة، قرارًا بحبس المطربة المصرية شيما، ومخرج كليبها “عندي ظروف” الهارب، عامين وغرامة بقيمة 10 آلاف جنيه، بتهمة التحريض على الفسق ونشر فيديو خادش للحياء .

وحضرت شيما إلى قاعة المحكمة مرتدية النقاب وظلت تقرأ القرآن.

وسبق أن تم القبض على شيما ومثولها أمام النيابة العامة، إثر بلاغ قدم ضدها للنائب العام، على خلفية بث الكليب الذي اعتبره الكثيرون مثيرًا للغرائز، من خلال الإيحاءات الجنسية.

ووجهت النيابة لشيما تهمًا، من بينها: التحريض على الفسق والفجور، وبث إيحاءات جنسية من خلال الحركات، والاستعانة بمواد من شأنها إثارة الغرائز، ونشر الرذيلة، بما لا يليق مع العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع والعمل الفني.

يذكر أن شيما أصيبت بحالة انهيار خلال التحقيقات، واستمرت في البكاء، موضحة أن الشهرة أغرتها ، ولم تقصد التحريض على أعمال الفسق والفجور، وأن البعض خدعها، وأوهمها بتقديم العمل.