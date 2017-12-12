تعرّض الإعلاميّ الرياضيّ الجزائري المعروف حفيظ دراجي، لهجومٍ شرس من قبل الذباب الإلكتروني السعودي على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعد تغريدةٍ نشرها عبّر فيها عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وقضيته، ولم يُشِر فيها إلى السعودية بأي إساءة، ما دفع نشطاء إلى التساؤل عن السبب وراء الهجوم “غير المفهوم” من بعض السعوديين على الإعلامي الجزائري.

وكان “دراجي” قال في تغريدةٍ له على “تويتر”: ”مكة هي قبلتي، الأقصى هو مسجدي، والقدس عاصمتي ، وفلسطين بلادي، كبرنا في الجزائر على مبدأ الوقوف مع فلسطين ظالمة ومظلومة”

وتابع في تغريدته التي لاقت تفاعلا كبيرا جدا من قبل النشطاء: “اذا كان الشعب الفلسطيني إرهابي فأنا منه.. و لو وقفت الجزائر “بلادي” ضد القضية الفلسطينية لعاديتها لأن القناعات لا تباع و لا تشترى مهما كانت الظروف”.

مكة هي قبلتي، الأقصى هو مسجدي، والقدس عاصمتي ، وفلسطين بلادي، كبرنا في الجزائر على مبدأ الوقوف مع فلسطين ظالمة ومظلومة..

اذا كان الشعب الفلسطيني إرهابي فأنا منه.. و لو وقفت الجزائر “بلادي” ضد القضية الفلسطينية لعاديتها لأن القناعات لا تباع و لا تشترى مهما كانت الظروف .. — hafid derradji (@derradjihafid) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧

تعليقات مسيئة من مغردين سعوديين على تغريدة الإعلامي الجزائري حتّى أنهم اتهموه بأنه “منتفع” بالمال القطري!

اكيد قناعتك ماتباع ولاتشرى اشوف عيني بعينك ياخي ماني مصدقك احسك كذاب كبير

وش جاب طاري ماتباع ولاتشرى الي فوق راسه بطحا يحسسها . الريال الغطري محبوب 🤔 — 🇸🇦آلَعَ ـنٌزَيّ λτ (@G3Si66) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧

أنت مجرد مأجور مرتزق أسمع يا امعه قول الرئيس الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني يقول لخمّات اليهود الحرب بين إيران وإسرائيل بشرع الله حرام !!

والمصيبة الأعظم يقول إسرائيل وجدت لتبقى !!

إذاً كيف ستتحرر فلسطين ؟

وبعض السفهاء يتهمون #السعوديه

والعرب ببيع القضية والخيانه !! pic.twitter.com/mFfh1vEvVA — Eduardo Al-otaibi (@KAbuhatm) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧

لماذا تتهم السعودية على انها هيا من سلمت القدس جميعنا يعلم ان لا علاقة بين المملكة و اسرائيل في حين ان بعض “الدول” تجاهر بعلاقاتها مع اسرائيل أين موقفك منهم يا من تدعي العروبة و كرم الأخلاق ؟ ام انك تقف في صف من يدفع لك — Ramy (@zoon_46) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧

والله انك ياحفيظ انك كذوب قذر — خالد الغامدي (@1927_n18) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧

تراكم بعتم اراضيكم زمان فرنسا — waleed alturjami (@WaleedAlturjami) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧

في المقابل، عبّر نشطاء عن تضامنهم مع “دراجي”، ووقوفهم إلى جانبه في وجه الإساءات التي تعرّض لها من قبل بعض المغردين السعوديين على خلفية تغريدته تلك عن فلسطين.

يأخي من تكلم عن السعودية السيد غرد بما قتنع و لم ينطق حرفا عن السعودية السؤال ألي يطرح نفسو لماذا تغريدات كهاذه تستفز بعض السعوديين!!!!!!!!!! — namira free (@namirafree) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧

نعم الرجل انت نشهد بأن أهل الجزائر احرار وأمر فلسطين شغلهم الشاغل كل الحب والتقدير والإحترام لكل اخي حفيظ بارك الله فيكم أهل الجزائر — Saeedkaeed1985 (@saeedkaeed1985) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧

يا ريت طبيب نفسي يفسر لي سبب جنون وحنق البعض من تعاطف امثال الاستاذ حفيظ او اردوغان او علا فارس مع انه لا يهاجم احد !!! ليس لدي تفسير اخر غير ودت الزانية لو أن النساء كلهن زواني — ghanem nahel (@nahelghanem) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧

الله يسلم هذا الفم ينطق درر نحن مع فلسطين ظالمه او مظلومه وفلسطين هي بلادنا والقدس عاصمتنا وهذي هي مبادئنا ولن نغيرها — جيجي 🌼🌼 (@DehimiWww) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧

صعب تجي تغير عقلية الجزايري اتجاه القضية لانه يحس فلسطين وطنو الي مقصر اتجاهه او الوطن التى ابعد عنها حدوديا فقط وتربطه بها علاقة روحانية لايعلم مداها الا الله نحن نخلق بجينات جزائسطنية موروثة من الاجداد — ÀMÕÙNÀ MÏNÀ (@Kenza89Maria) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧

أخ حفيظ أنت تعلم أنهم ذباب إلكتروني و عبدة ولي الأمر ينفذون و فقط هل تعتقد أنهم يفهمون ما معنى مبادئ و كرامة إمض في طريقك و أنسى أمر الحشرات — عبد الرحمن الجزائر (@rahim19931978) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧