علق الكاتب السياسي المصري عمرو عبد الهادي، على منشور كتبه وزير الجيش الإسرائيلي المتطرف أفغيدور ليبرمان على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي, اشاد فيه بالتعاون الأمني المصري في حماية السياح الإسرائيليين الذين يحضرون إلى مدينة نوبيع المصرية في سيناء للاستجمام.

وكتب ليبرمان على صفحته التي تابعتها “وطن”, ( استمتعوا معي بمشاهدة حفلات السياح الاسرائيليين الموسيقية في نويبع بشبه جزيرة سيناء, خالص الشكر للشركات الفنية المنظمة لتلك الانشطة للترفيه عن أبناءنا في مصر وللجيش المصري على توفير كامل الحماية لهم ).

وأضاف (شيء جميل للغاية أن أرى السياح الإسرائيليون يستمتعون بشواطئ مصر الخلابة في تلك الحفلات الممتعة والصاخبة في جنوب سيناء, في الوقت الذي يعبث الإرهاب الإسلامي في شمالها, وهكذا سننتصر على التطرف ).!!

وكتب عبد الهادي معلقا على منشور ليبرمان المعروف عنه كره الشديد للعرب وتصريحاته النارية التي يحرض فيها ليل نهار على قتل الفلسطينيين بالقول ” السيسي قافل المعبر على الفلسطينين و فاتح سيناء على البحري للاسرائيليين اخوالة بيصوروا فيديوهات و افلام “!