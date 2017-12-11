ردّ الكاتب الصحفي السعودي ، على تغريدة المغرد الإماراتي المثير للجدل والمقرب من ولي عهد أبو ظبي “”، والتي أبدى فيها شماتته في الشعب الفلسطيني بعدما أعلن الرئيس الأمريكي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

 

وقال “الشلهوب” في تغريدةٍ له على “تويتر” رداً على ما جاء في تغريدةٍ “المزروعي”: ” عادةً؛ الكلاب ليست لديها مشكلة مع سيدّها !” في إشارةٍ إلى ما كتبه سابقاً “المرزوعي” والذي قال: “على فكرة ما عندنا مشكلة مع اسرائيل”.

يشار إلى أن تغريدة صبي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والمقرب منه (والذي تعد تصريحاته انعكاسا لأوامر سيده) لاقت هجوما عنيفا من قبل النشطاء الذين وصفوها بأنها “تغريدة مقززة” يفوح منها كل روائح الخيانة والغدر.