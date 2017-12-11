بعدما ضمنت أمريكا ولاء بعض حكام العرب الخونة في المنطقة وأصدر “ترامب” قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل دون خشية أي رد فعل، خرجت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هيلي لتستفز المسلمين والعرب في تصريحات جديدة لها عن القدس.

وقالت “هيلي” في تصريحات لها مع “CNN”، إنهم كانوا ينتظرون رد فعل عنيف من العرب والمسلمين بشأن قرار “ترامب” الأربعاء الماضي عن القدس كما قال الجميع بأن السماء سوف تقع على الأرض بعد هذا القرار.

وتابعت ساخرة: “وها هو الخميس قد مر والجمعة والسبت والأحد والسماء لا تزال في مكانها”

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هيلى، قد رفضت قبل أيام انتقادات قادة العالم الذين استنكروا قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن القدس، قائلةً إن واشنطن لديها الصلاحيات لاختيار مواقع سفاراتها.

وقالت هيلى، فى تصريحات نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، “لدينا الحق أن نفعل ما يحلو لنا فيما يتعلق بالمكان الذى نضع فيه سفاراتنا”.

وأضافت هيلى قائلةً “لا نحتاج أن تخبرنا بلدان أخرى ما هو الصواب والخطأ”.

وذكرت هيلى أن ترامب كان لديه الشجاعة ونفذ رغبة الشعب الأمريكى فى الوقوف بجانب إسرائيل، مضيفةً “والآن يمكن أن نرى بدء تفعيل عملية السلام”.

وتسبب قرار “ترامب” في اندلاع هبة جماهيرية عنيفة ضد الاحتلال في فلسطين، ومظاهرات جارفة بكافة العواصم الإسلامية حول العالم تنديدا بالقرار الأمريكي.