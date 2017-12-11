نشر المذيع الرياضي القطري محمد سعدون الكواري، فيديو من لقاءٍ جمعه بالنّجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الانجليزي لكرة القدم، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017 المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وهنّا “الكواري” النجمَ المصريّ محمد صلاح بحضور لاعب لنادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق محمد أبو تريكة، بالفوز بالجائزة، نيابةً عن القطريين والخليجيين، رغم مشاركة مصر في حصارها لقطر إلى جانب الإمارات والسعودية والبحرين.

من جهته، عبر محمد صلاح عن سعادته بالجائزة. بينما قال “ابوتريكة” إن كل متابعي “صلاح” يدعون له بالتوفيق، متمنياً له الإستمرار في مسيرته الكروية بنجاح.

وحصل صلاح على أعلى نسبة تصويت في الاستفتاء الجماهيري الذي طرحته الشبكة على موقعها الألكتروني الرسمي. متفوقاً على كل من اللاعب الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ والغيني نابي كيتا والسنغالي ساديو ماني والنيجيري فيكتور موزيس.