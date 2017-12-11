نشر المذيع الرياضي القطري ، فيديو من لقاءٍ جمعه بالنّجم المصري  المحترف في صفوف ليفربول الانجليزي لكرة القدم، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017 المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية .

 

وهنّا “الكواري” النجمَ المصريّ محمد صلاح بحضور لاعب لنادي الأهلي ومنتخب الأسبق ، بالفوز بالجائزة، نيابةً عن القطريين والخليجيين، رغم مشاركة مصر في حصارها لقطر إلى جانب الإمارات والسعودية والبحرين.

 

من جهته، عبر محمد صلاح عن سعادته بالجائزة. بينما قال “ابوتريكة” إن كل متابعي “صلاح” يدعون له بالتوفيق، متمنياً له الإستمرار في مسيرته الكروية بنجاح.

 

وحصل صلاح على أعلى نسبة تصويت في الاستفتاء الجماهيري الذي طرحته الشبكة على موقعها الألكتروني الرسمي. متفوقاً على كل من اللاعب الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ والغيني نابي كيتا والسنغالي ساديو ماني والنيجيري فيكتور موزيس.

 