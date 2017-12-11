حقّق فيديو نشره الناشط الجزائري شمس الدين العمراني أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة منذ نشره على “يوتيوب” قبل يومين، حيث وجّه رسالة تضامن مع القضية الفلسطينية والقدس، قدم خلالها نقدا واضحا لمواضع عيوب العالم التي كانت سببا في تخاذله تجاه القضية الفلسطينية.

ويعتذر العمراني -في الفيديو المصور باللغة الإنجليزية والمترجم للعربية- من فلسطين، ويخبرها الحقيقة المرة بأننا نكذب عليها، ولن نأتي لإنقاذها لأننا مشغولون عنها وغارقون في الصراعات مع أنفسنا، وبالنوم العميق.بحسب “الجزيرة”

ويسعى شمس الدين -كما يرى الناشطون- إلى تحريك الضمائر لدى العالم عبر تعريفهم بمواضع قصورهم علهم يدركونها، وتحويلها إلى طاقة إيجابية تسهم في الحفاظ على فلسطين.

ويحاول العمراني من خلال التسجيل -الذي حمل وسم #أنقذوا_فلسطين #SavePalestine- إلى دعوة العالم لحماية فلسطين من خلال تسليط الضوء على عيوبه من أجل تلافيها، والعمل على معالجتها، والإحساس بمعاناة شعب يقتل ويھجر وتسلب منه أدنى شروط الحياة، كما ورد في التسجيل.