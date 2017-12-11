أفادت وكالة “أسوشتد برس”، بأن منفذ هجوم مانهاتن في نيويورك كان يرتدي حزاما ناسفا وأصيب بجروح، وتمكنت الشرطة من اعتقاله.

من جانبها، قالت الشرطة الأمريكية إن تفجير مانهاتن عمل إرهابي، مؤكدة أن القنبلة التي انفجرت في محطة قطارات الأنفاق في مانهاتن كانت بدائية الصنع، فيما أعلنت رئيس بلدية نيويورك استئناف رحلات القطارات والحافلات في المدينة.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن منفذ الهجوم عمره 37 عاما من سكان بروكلين.

وكانت شرطة نيويورك، ذكرت في وقت سابق، الاثنين، 11 ديسمبر/كانون الأول، أن “انفجارا مجهول المصدر” وقع صباح اليوم في وسط مانهاتن قرب محطة بورت أوثوريتي للحافلات.

هذا، وتداولت وسائل الإعلام، نقلا عن الشرطة الأمريكية، اسم وجنسية منفذ التفجير صباح اليوم في مانهاتن، والذي أسفر عن سقوط عدة جرحى.

وقالت المصادر، إن المنفذ اسمه عقائد الله (27 عاما) يحمل الجنسية البنغلاديشية ومقيم في الولايات المتحدة منذ 7 سنوات.

وأفادت صحيفة “نيويورك بوست”، أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح، لكن وسائل إعلام أخرى تؤكد أن المصاب الوحيد هو منفذ الهجوم.

كما أعلن البيت الأبيض أنه تم إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانفجار الذي وقع بالقرب من الشارع 42 على الجادة الثامنة في مانهاتن، في مكان ليس بعيدا عن ساحة تايمز سكوير.

وأكدت الشرطة وأجهزة الإطفاء أنها متواجدة في المكان، مؤكدة أن الانفجار تسبب في تأخيرات لبعض خطوط المترو التي تمر تحت محطة الحافلات، وأجلت السلطات بعض الركاب كإجراء وقائي.