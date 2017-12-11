كشف حسام حسن، المدير الفني للمصري البورسعيدي، دوافعه وراء تقديم التحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ”كأس” أثناء قرعة كأس العالم بروسيا.

وقال إنّه لم يتناول الخمور مطلقا، وأجبر على ذلك التصرف مع “بوتين” من قبيل الأعراف المتبعة هناك.

وأضاف: “ليس لي علاقة بهذا الكأس وبحثت عن أي شيء فاض ولم أجد، ووجدت الرئيس بوتين بيحيى كل شخص على حدة، وعندما اقترب مني نظر لي فقمت برفع الكأس الذي أمامي ولا أعرف ما يحتويه، وقلت استغفر الله العظيم، وقمت بأداء التحية مثلما حياه باقي اللاعبين”.

وأضاف “حسن”، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه من غير اللائق أن يكون رئيس الدولة يتبع برتوكولا لديهم ولا أرد التحية، مشددا على أن الجميع تناول الخمور عقب التحية ولكنه لم يفعل ذلك.

وتابع: “بعد ما نزلت الكأس استغفرت ربنا، ومش حسام حسن اللي يعمل كدة”، لافتا إلى أن الموقف هو الذي فرض عليه حمل الكأس.

وعرض مقدم البرنامج فيديو يظهر لحظة تحية الرئيس الروسي لأساطير كرة القدم بوجود عميد لاعبي العالم، وظهر خلال الفيديو عدم تناول حسام حسن للخمور عقب أداء التحية.