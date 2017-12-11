تداول ناشطون بمواقع التواصل، صورا لعريس فلسطيني من بلدة “خزاعة” شرق خان يونس، أعلن عن رفضه لقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل على طريقته الخاصة.

وتظهر الصور المتداولة العريس وقد زين سيارة زفافه، بعبارات مناهضة لأمريكا وترامب ما لفت نظر النشطاء وأثار إعجابهم حيث تداولوا هذه الصور على نطاق واسع، كما هنأوا العريس بزفافه.

وكتب العريس الفلسطيني على السيارة عبارات “القدس لنا” و”يسقط ترامب”

وأكدت مارغوت والستروم، وزيرة الخارجية السويدية أن الاتحاد الأوروبي جدّد موقفه الرافض لقرار الولايات المتحدة بشأن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضافت “والستروم” في تصريح صحفي في ختام لقاء لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل: “أعتقد أن إسرائيل شعرت بقوتها من هذا القرار. ومع ذلك نلفت النظر إلى أن نتمسك بما نعتبره أكثر واقعية – حل للقضية يقوم على مبدأ الدولتين وتقديم المساعدة لطرفين بغية إجراء الحوار. إلا أنه الآن من الصعب فهم مستقبل سير هذه العملية”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن يوم الـ6 ديسمبر/كانون الأول الحالي، أن الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وستنقل سفارتها إلى هناك، في مخالفة لما جرت عليه السياسة الأمريكية.