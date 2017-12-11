نشر “غوردان بلفورت” البطل الحقيقي لفيلم “ذئب وول ستريت”، والذى جسد النجم “ليوناردو دي كابريو”، فيه سيرته الذاتية ويعرف بلقب أكبر نصاب في العالم، تحذيرا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه أنه وقع في عملية نصب من قبل منظمي فعاليات ندوته التي كان من المقرر عقدها منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري بملعب “ستاد” القاهرة.

وأضاف بلفورت قائلا إنه تم الاتفاق معه على إقامة ندوة بملعب القاهرة، ثم اختفى المنظم دون دفع رسوم التحدث أو حجز تذاكر سفره، داعيا الذين اشتروا تذاكر الندوة إلى تتبع النصاب وتسليمه للشرطة.بحسب BBC