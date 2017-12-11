في تصعيد جديد، شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما غير مسبوق على إسرائيل، مؤكدا بأن الإسرائيليين لن يجدوا ظل شجرة يحتموا به حينما يحين الاجل.

وقال “أردوغان” في كلمة ألقاها اليوم بالعاصمة التركية أنقرة إن “أمريكا أصبحت شريكة في إراقة الدماء باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل”.

وأضاف “اردوغان” :اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس هذا الأسبوع سيكون نقطة تحول”

وأوضح مشيرا إلى الإسرائيليين أن “الذين يعتقدون اليوم أنهم يملكون القدس؛ يجب أن يعرفوا أنهم لن يستطيعوا غدًا العثور على شجرة للاختباء وراءها”.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد هاجم الأحد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهمًا إياه بقصف القرى الكردية، بسبب موقفه من قضية القدس.

وأعرب “نتنياهو”، عن رفضه “أخذ الدروس” من “أردوغان”، الذي اتهمه بدعم إيران وما اسماهم بـ”الإرهابيين” في غزة.

وجاء تصريح نتنياهو هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، ردا على الهجوم الذي شنه أردوغان على السياسة الإسرائيلية ورفضه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

وكان الرئيس التركي اعتبر بأن جميع الفلسطينيين، بأطفالهم ونسائهم وشيوخهم، تمارس بحقهم سياسيات جائرة وممنهجة من قبل سلطات الاحتلال تستهدف تهجيرهم، مؤكدا أن “القدس خط أحمر بالنسبة للمسلمين”، وأن تركيا لن تسمح بتنفيذ مخططات تستهدف القدس.