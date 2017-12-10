تزامنا مع اعتراف “ترامب” بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، تصاعدت الهبّات الجماهيرية التي تشهدها عدد من العواصم العربية رفضًا للقرار الأمريكي، لكن المشهد في لبنان كان الأقوى حيث حاول المتظاهرون الغاضبون اقتحام مبنى السفارة الأمريكية في بيروت.

وعبر هاشتاغات #القدس و #لبنان و #عوكر اشتعلت مواقع التواصل بصور ومقاطع مصورة من أمام مبنى السفارة الأمريكية بلبنان في منطقة “عوكر”، تظهر اشتباكات طاحنة بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين حاولوا اقتحام السفارة الأمريكية.

في #عوكر ظهر ابناء #لبنان الحقيقيون المقاومون المناضلون لتكون #القدس_عاصمه_فلسطين_الأبدية مع غياب تمام لطراطير حزب زميرة والقومي السوري — عبدالرحمن ربوع (@abdulrahman_edl) December 10, 2017

#عاجل_لبنان : أكثر من 30 إصابة بالاختناق بين المتظاهرين أمام السفارة الأميركية في #بيروت…المتظاهرون تمكنوا من اقتلاع مدخل السفارة الأميركية في عوكر والقوى الأمنية اللبنانية تحاول اجبارهم على التراجع#لبنان #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية pic.twitter.com/QEzbbBUZtc — fareselmasry (@dr_fareselmasry) December 10, 2017

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية، اليوم الأحد، باندلاع تظاهرة احتجاجية على قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس، مؤكدة أن القوى الأمنية اللبنانية قطعت كل الطرقات المؤدية إلى السفارة الأمريكية فى عوكر، ووضعت الأسلاك الشائكة عند مفترق ضبية – عوكر على بعد كيلومتر من السفارة.

وحاول المتظاهرون اللبنانيون اقتحام مبنى السفارة الأمريكية اعتراضًا على قرار “ترامب”.

مظاهرة حاشدة امام مبنى سفارة #امريكا الكائن في #عوكر شمال #لبنان رفضا لقرار #ترمب حول #القدس المحتلة واحراق علم الكيان الصهيوني ومجسّم يمثل الرئيس الامريكي اثناء التظاهرة وسط مواجهات مع القوى الامنية المحيطة بالمبنى #القدس_عاصمة_فلسطين_الابدية — 🇮🇶 ابراهيم الشاهد (@alshahedl) December 10, 2017

🔴عاجل #لبنان مضاهرة غضب أمام سفارة امريكا في #بيروت وانباء عن خلع بوابة السفارة والأمن يبذل جهود لحمايتها من الجموع الغاضبة#القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية pic.twitter.com/iApWnJ430u — الحجاز العربي (@hijaznews) December 10, 2017

بينما رفض آخرون أعمال الشغب أمام السفارة، مشيرين إلى أنهم يدعمون القضية الفلسطينية لكن العنف ومهاجمة السفارات ليس هو الحل.

نحن تعاطفنا مع بلدك مش لترمي حجارة علينا و عالجيش!

عاملي ابضاي و قال انت معصِّب !

هودي مش يلّي أخدو أرضك

هودي جيش لبنان وهنّي على حق حتّى لو كانو ظالمين.

#عوكر — Youmii (@YoumiSuheil) December 10, 2017

من وين ما كان بقدر وصل صوتي .. وايا تحرك بقدر جيب فيه نتيجه …

بس مش مع ان انتفض بوج الامن والجيش .. لازم نتوحد مش نتواجه ..

لا يشفي الغليل غير مظاهرة على لحدود وبس .. #عوكر بعيدة .. بس حدود فلسطين قريبة ..

خدونا على لحدود واتركونا — JOKER (@moudiseni1) December 10, 2017

#عوكر_مش_القدس خلينا بزمن #الميلاد_المجيد نبتعد عن #العنف الجيش اللبناني هو يلي بيحمينا وزينة الميلاد ب #عوكر رمز للفرح وحب الحياة — sandra rizk (@sandrarizk3) December 10, 2017

بعضهم هاجم المتظاهرين بقسوة وقال هذه لبنان وليست فلسطين

https://twitter.com/Sayed_Frangieh/status/939867797340983296

هلق يا اخواني #اللبنانيين شو بدن يقولوا علينا الناس وانتو عم تزعلوا من #الفلسطيني اللي بيحرق بلدكم وبيقتل رجال أمنكم.. ما عم نتحمل بعض فداء للـ #كضية ؟ يا عيب الشوم بس#عوكر_مش_القدس #عوكر #لبنان #القدس — هاني الظاهري ‏🇸🇦 (@Hani_Dh) December 10, 2017

منحب القدس والقضية بس ما حنحبن ع لبنان وأمن لبنان وجيش لبنان يللي عم براشق الجيش اللبناني بالحجار كرمال القدس يعرف انو مضيّع البوصلة#عوكر — ali hassan lmaallem (@ALihassamaallem) December 10, 2017

– #عوكر مش #القدس

– القوى الامنية اللبنانية مش الجيش الاسرائيلي للمشاغبين والمنافقين يلي طلعوا عا #عوكر لازملون #حبس و #دعوسة اكثر من هيك — Frangieh Sayed (@Sayed_Frangieh) December 10, 2017

وفرضت القوى الأمنية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلى وفرقة مكافحة الشغب تدابير أمنية مشددة فى محيط السفارة الأمريكية فى عوكر، وأطلقت قوات الأمن اللبنانية قنابل الغاز على المتظاهرين أمام السفارة الأمريكية، وقابلت قوات الأمن داخل السفارة المحتجين بخراطيم المياه لعرقلة محاولة الاقتحام وفض المظاهرة.

وأشعل متظاهرون أمام السفارة الأمريكية فى بيروت، الإطارات، خلال مواجهات مع قوى الأمن اللبنانية، بعد محاولة اجتياز سياج السفارة، وأفادت وسائل إعلامية بسقوط جرحى فى الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وكانت قيادة الجيش اللبناني قد دعت المتظاهرين والمعتصمين المتضامنين مع القضية الفلسطينية، إلى عدم التعرّض بأي شكل من الأشكال لأمن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة والمصالح الأجنبية والبعثات الدبلوماسية، كما قطعت القوى الأمنية كل الطرقات المؤدية الى السفارة الأميركية في عوكر شمال بيروت، ووضعت الأسلاك الشائكة عند مفترق ضبية – عوكر على بعد كيلومتر من السفارة.