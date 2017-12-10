أكد الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة في إن النقابة انتهت من إعداد 60 بالمئة من قائمة الأدوية الأمريكية التي تنوي مقاطعة استيرداها احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لـ”” ونقل السفارة الأمريكية إليها.

 

وأشار في تصريحات لقناة ten الفضائية المصرية إلى إن في مقدمة تلك الأدوية التي تنوي النقابة مقاطعتها، وهي واحدة من سلع ترفيهية كثيرة تحتوي عليها القائمة، مضيفا إن مبيعات في مصر والعالم العربي تتخطى مليار ونصف المليار دولار سنويا.