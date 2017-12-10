أكد الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة في مصر إن النقابة انتهت من إعداد 60 بالمئة من قائمة الأدوية الأمريكية التي تنوي مقاطعة استيرداها احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لـ”اسرائيل” ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وأشار في تصريحات لقناة ten الفضائية المصرية إلى إن الفياغرا في مقدمة تلك الأدوية التي تنوي النقابة مقاطعتها، وهي واحدة من سلع ترفيهية كثيرة تحتوي عليها القائمة، مضيفا إن مبيعات الفياغرا في مصر والعالم العربي تتخطى مليار ونصف المليار دولار سنويا.