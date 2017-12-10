أكد المغرد الإماراتي “مجتهد الإمارات” الذي اشتهر بتسريباته من داخل أروقة الحكم بالإمارات، أن كتائب “الذباب الإلكتروني” التابعة لأبوظبي والسعودية هي من سعت لـ”شيطنة” القطريين مع بدء الأزمة، مشيرا أنها الآن تعمل على شيطنة الفلسطينيين للتشويش على قضية “القدس”.

ودون “مجتهد الإمارات” الذي يتابعه أكثر من 100 ألف شخص على تويتر، في تغريدة له رصدتها (طن) ما نصه:”بعد شيطنة الأشقاء القطريين … جاء دور الذباب الإلكتروني ليشيطن الفلسطينيين ! والهدف زرع الفتنة بين الشعوب المسلمة”

وتابع “والمستفيد الأكبر هو الاحتلال الإسرائيلي”

بعد شيطنة الأشقاء القطريين …

جاء دور الذباب الإلكتروني ليشيطن الفلسطينيين !

الهدف زرع الفتنة بين الشعوب المسلمة

و المستفيد الأكبر هو الاحتلال الإسرائيلي. .. https://t.co/ruIdY2lEJH — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) December 10, 2017

وفي ذات السياق أكد المحلل السياسي والناقد الفلسطيني عبد الله غيث، أن الفلسطينيين يكنون كل الحب والاحترام للشعب السعودي الذي وصفه بالشقيق، مشيرا إلى أن الصور والتغريدات التي انتشرت مؤخرا بأسماء حسابات فلسطينية وهمية لا تمثل الفلسطينيين وتسعى لزرع الفتنة.

إلى أهلنا فى المملكة العربية السعودية : ردا على دعاة الفتنة و الفرقة فى مواقع التواصل الإجتماعي …#السعوديون_يغضبون_لملكهم#بالحريقه_انت_وكضيتك#القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية pic.twitter.com/AsX9nQV7pE — عبدالله غيث – القدس (@saifalkhair) December 9, 2017

موقفنا يا عرفج واضح ، فلا داعي للتحريض على الفلسطينيين لمجرد أخطاء البعض و هم يمثلون أنفسهم لا يمثلون الشعب الفلسطيني المسلم المعتز بعروبته و إسلامه

لا ينكر فضل أهل الفضل إلا جاحد@Arfaj1 — عبدالله غيث – القدس (@saifalkhair) December 10, 2017

وأكد مغردون سعوديون على نفس كلام عبدالله غيث، مؤكدين دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية.

عبدالله غيث صوت شريف من ملايين الشرفاء من أهلنا في فلسطين وصف فانصف وتكلم فعدل. https://t.co/su8YOmLuHS — د. فايز الشهري (@Fayez_Tweets) December 10, 2017

حملات الفتنة بين شعوب الخليج والفلسطينيين كانت لهدفين:

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– تهوين قضية الأقصى في قلوب المسلمين

– إقناع المجتمع أن العدو الحقيقي هم الفلسطينيون وليسوا الصهاينة وبالتالي قبول التطبيع معهم

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لذلك دائما #أبق_الوعي_حيا — الــوَاثِــق #القدس (@alwathiq21) December 10, 2017

رغم تأكيد غالبية الشعب السعودي على تأييدهم الكلي والشامل للقضية الفلسطينية، إلا أن كتائب النظام الإلكترونية التي يقودها سعود القحطاني مستشار “ابن سلمان” لا تزال تسعى إلى تزكية نار الفتنة بين أبناء الشعبين للاستفادة من الخلاف والفرقة في تمرير مخطط التطبيع العلني مع إسرائيل والذي بدأه ولي العهد بزيارته السرية لتل أبيب.

وعبر هاشتاج “#بالحريقه_انت_وكضيتك” حاول النظام السعودي من خلال كتائبه الإلكترونية بتويتر، إيهام العالم بأن السعوديين غير مبالين بالقضية الفلسطينية، وترويج فكرة مزعومة بأن الفلسطينيين أنفسهم باعوا قضيتهم ويستنزفون ثروات المملكة.

ويسعى النظام السعودي من خلال الترويج لهذه الأفكار “المسمومة” ودعمها عبر لجانه الإلكترونية، إلى صرف الأنظار عن العدو الحقيقي (الاحتلال) والقضية الأولى للمسلمين (القدس)، ومحاولة “دس السم وزرع الألغام” للوقيعة بين الشعبين والاستفادة من الفرقة والخلاف بينهم في تمرير مخطط التطبيع دون عناء.