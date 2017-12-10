طالب الكاتب السعودي مشاري الذايدي، قياة بلاده بضرورة انفصال السعودية والإمارات عن مجلس التعاون وتشكيل تحالف ثنائي بينهما، لوجود خلافات سعودية ـ إماراتية مع الكويت وعمان بخلاف حصار قطر.

وتحدث الكاتب المقرب من النظام السعودي في مقال له نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية عما أسماه حاجة ماسة، وحالة راهنة عاجلة للتحالف بين السعودية والإمارات، قائلا: “لا يوجد وقت يضاع في خلافات خليجية – خليجية، كما مع قطر وربما عمان، ولا يضاع أيضاً في تسويفات وتهوينات، كما الحال مع الكويت”، على حد تعبيره.

وأشار “الذايدي” الى خلافات سعودية – اماراتية مع عمان والكويت وقطر، متناسيا الخلاف السعودي الإماراتي في اليمن بعد أن اختارت أبوظبي دعم انفصال جنوب اليمن والتوغل في مناطق الجنوب لأسباب استراتيجية واقتصادية، تمكنها من السيطرة على أهم الموانئ البحرية في البلاد خصوصاً عدن، بالإضافة إلى مضيق باب المندب، تاركة لحليفها السعودي شمال اليمن الفقير والمدمر مما يعني أن السعوديين في حال نهاية الحرب سيدفعون فاتورة الحرب كاملة، خارجين بهزيمتين عسكري وأخرى سياسية.

وطالب الكاتب في مقاله بضرورة الانفصال عن مجلس التعاون، معتبرا أن التحديات باليمن وقطر والعراق وغيرها من أزمات المنطقة، تدل على عن حيوية وضرورة تمتين التحالف السعودي الإماراتي أكثر فأكثر، ليس على الصعيد الأمني والعسكري والسياسي، وحسب، بل على الصعيد الاقتصادي والثقافي والإداري والرياضي، على حد قوله.

واعتبر الكاتب أن إعلان الإمارات عن تشكيل لجنة مشتركة سعودية –إماراتية لتعميق العمل وتوحيده بين البلدين هو ترجمة عملية لمتانة التحالف العظيم بين السعودية والإمارات، زاعما بأنه “تحالف يشكل اليوم العمود الفقري للأمن الخليجي ومن خلفه الأمن العربي أيضاً”، على حد قوله.