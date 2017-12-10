أدى المطرب المصري الشهير، شعبان عبد الرحيم “شعبولا”، أغنية جديدة هجا بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد قرار الأخير اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

ويقول “شعبولا” في أغنيته: “ترامب خلاص تجنن، هاتوله يا ناس قفص.. الكل ياخد باله إن عدّى أو رفس”.

ويضيف: “مالك ومال القدس.. أما انت راجل رزل، كبرت خلاص يا ترامب، ولازم تعتزل”.

ويتابع: “عامل علينا معلم.. عشان احنا دلعناك.. مفيش غير بس كوريا، هي اللي مزبطاك.. هي اللي مأدباك”.

وأردف قائلا: “يا راجل اختشي بدمك.. بجد عيب عليك، ولعت الدنيا بكلمة، يا رب يعمي عينيك”.

ودعا “شعبولا” إلى إعلان الجهاد في فلسطين، قائلا: “القدس هتفضل باقية عربية ليوم الدين.. يا جماعة بيت المقدس، أمال فين الجهاد”.

وأضاف: “قاعدين تجاهدوا فينا.. جهاد ملوش مثيل.. أنا نفسي أشوف جهادكم، في أمريكا واسرائيل، في ترامب واسرائيل”.