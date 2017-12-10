توفي الفنان السعودي أبو بكر سالم بعد صراع طويل مع المرض، وكان آخر ظهور للفنان في احتفالات اليوم الوطني السعودي.

#وفاه_ابوبكر_سالم ..

نعم رحل جسده لكن لم يرحل أحساسه وصوته وروحه .. حتى وهو مريض أبا إلّا أن يُغني لبلاده.

سوف تبقى في قلوبنا ..❤ pic.twitter.com/B4cKaJgZe5 — aziz. (@aziz_almushrref) ١٠ ديسمبر، ٢٠١٧



وعانى الفنان أبو بكر سالم من مشاكل صحية في الـ(10) أعوام الأخيرة على إثرها أجرى عملية قلب مفتوح في ألمانيا، ثم أدخل إحدى المصحات لفترة امتدت لأشهر، وكان قد رقد لفترات متقطعة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، لإجراء فحوصات طبية.

وولد أبوبكر سالم بلفقيه في 17 مارس 1939 وهو مغن وملحن وشاعر وأديب سعودي من أصول حضرمية، وانتقل للسعودية منذ سبعينيات القرن الماضي عاش متنقلا بين عدن وبيروت وجدة والقاهرة إلى أن استقر في الرياض.

وتميز الفنان أبوبكر سالم بثقافة عالية انعكست وعيًّا فنيًّا واسعًا في تجربته الطويلة، كما تميز بعذوبة صوته، وتعدد طبقاته بين القرار والجواب، وبالقدرة على استبطان النص وجدانيًّا بأبعاده المختلفة فرحًا وحزنًا.

كما تميز بقدرته على أداء الألوان الغنائية المختلفة، فإلى جانب إجادته للأغنيتين الحضرمية والعدنية، فقد أجاد الغناء الصنعاني الذي بدأ يمارسه منذ بداياته الفنية، وقدم أكثر من عشر أغان منها: (قال المعنى لمه)، و(مسكين ياناس)، و(ياليل هل أشكو)، و(وامغرد)، و(بات ساجي الطرف)، و(أحبة ربى صنعاء)، و(رسولي قوم)، واللون الخليجي (مجروح) و(اصيل والله اصيل) بالإضافة إلى القصائد الفصيحه لابو قاسم الشابي وجده أبوبكر بن شهاب.

ونعت الفنانة الإماراتية أحلام، الفنان السعودي الراحل أبو بكر سالم في تغريدةٍ لها عبر “تويتر” فقالت : “وترجل الفارس ورحل عنا ودعنا ابونا الغالي #ابوبكر_سالم_بالفقيه اللهم أبدله دار خير من داره وأهل خير من أهله واجعل مثواه جناتك جنات النعيم اللهم عامله بما انت أهله ولا تعامله بما هو أهله فلنوحد الدعاء لأبونا #وداعاً_ابوبكر_سالم #ادعوا_له_بالرحمه “.

وترجل الفارس ورحل عنا ودعنا ابونا الغالي #ابوبكر_سالم_بالفقيه اللهم أبدله دار خير من داره وأهل خير من أهله واجعل مثواه جناتك جنات النعيم اللهم عامله بما انت أهله ولا تعامله بما هو أهله فلنوحد الدعاء لأبونا #وداعاً_ابوبكر_سالم #ادعوا_له_بالرحمه 🙏🏻😩💔 #وفاه_ابوبكر_سالم pic.twitter.com/5yZGpxq620 — Ahlam – احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) ١٠ ديسمبر، ٢٠١٧

وخلّفت وفاة الفنان أبو بكر سالم حالةً من الحزن بين المغرّدين السعوديين على موقع “تويتر”، وتصدّر وسم #وفاة_ابوبكر_سالم، قائمة الأكثر تداولاً في المملكة.

رحلتَ جسداً ، وبقيتَ صوتاً لا يموت

لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمك ويغفر لك

تبقى اصيل يا ابو اصيل الله يجعلك من اهل الجنه بلا حساب ولا عقاب #وفاة_ابوبكر_سالم — #عبدالعزيز_اليامي (@azeez000a) ١٠ ديسمبر، ٢٠١٧

عملاق أخر لايعوض يرحل ..

اللهم أرحمه وأغفرله .. #وفاه_ابوبكر_سالم — علي سعيد الكعبي ☆ (@AlkaabiAs) ١٠ ديسمبر، ٢٠١٧

#وفاة_أبوبكر_سالم لقاء قديم يوضح ثقافة أبو أصيل ، كلامه عن الحب ❤️ الله يرحمه ويغفرله pic.twitter.com/tblEzVZma1 — 1990 🇸🇦 (@Ihaveitall1990) ١٠ ديسمبر، ٢٠١٧

أبو بكر سالم -رحمه الله- في لقاءٍ تلفزيوني سابق: “يا عالم السر منا، لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا..”

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⁧#وفاة_أبوبكر_سالم⁩ pic.twitter.com/EM2pqKK1H7 — مجتمعنا (@KSASociety) ١٠ ديسمبر، ٢٠١٧