نشر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة, مقطع فيديو, أظهر الاسرائيلي وهم يعتدون بوحشية على أعزل في .

 

وبحسب المركز فقد تصوير الفيديو خلسة من نافذة إحدى المباني، أول أمس الجمعة، ويظهر جنود الإسرائيلي وهم يعتدون بالضرب على الشاب، الذي كان يصرخ ألما.

 

واندلعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة احتجاجات ومواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس المحتلة، عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب.

 