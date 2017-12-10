نشر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة, مقطع فيديو, أظهر جنود الاحتلال الاسرائيلي وهم يعتدون بوحشية على شاب فلسطيني أعزل في الخليل.

وبحسب المركز فقد تصوير الفيديو خلسة من نافذة إحدى المباني، أول أمس الجمعة، ويظهر جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يعتدون بالضرب على الشاب، الذي كان يصرخ ألما.

واندلعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة احتجاجات ومواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة، عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب.