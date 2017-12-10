في تغريدات “مسمومة” حاول مستشار ولي عهد أبو ظبي الدكتور عبدالخالق عبدالله، إظهار نفسه على أنه مؤيد للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يطبع معه سيده بشكل علني، حتى أن رائحة لاعبي منتخب الجودو الإسرائيلي من لم تغادر بعد غرف فنادق أبو ظبي.

وكان مستشار “ابن زايد” قد غازل المحتل الإسرائيلي في تغريدة “مبطنة” على شكل استفتاء رصدتها (وطن) جاء نصها:”العدو الإسرائيلي هو اليوم اقوى مما كان عليه منذ قيامه قبل 70 سنة. هل تعتقد انه سيزول بعد 70 سنة من الآن”

العدو الإسرائيلي هو اليوم اقوى مما كان عليه منذ قيامه قبل 70 سنة. هل تعتقد انه بعد 70 سنة من الآن — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 9, 2017

وأعلن نتيجة الاستفتاء في تغريدة أخرى ملمحا إلى اعترافه بقوة إسرائيل وجيشها:”شارك في استطلاع حول هل سيكون العدو الإسرائيلي اقوى أم سيزول بعد 70 سنة من الآن 2601 متابع. النتيجة 70% سيزول و30% سيكون اقوى. اعتقد ان ال30% صوتوا بعقولهم وال70% بقلوبهم.”

ولخداع متابعيه وإظهار نفسه في ثوب الرجل العربي الوطني المسلم الداعم لفلسطين، أكمل بقوله:”وعن نفسي أتمنى أن يزول هذا الكيان المغتصب حالا وفورا وليس غدا.”

شارك في استطلاع حول هل سيكون العدو الإسرائيلي اقوى أم سيزول بعد 70 سنة من الآن 2601 متابع. النتيجة 70% سيزول و30% سيكون اقوى. اعتقد ان ال30% صوتوا بعقولهم وال70% بقلوبهم. وعن نفسي أتمنى أن يزول هذا الكيان المغتصب حالا وفورا وليس غدا. https://t.co/dNhx9wGMkF — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 10, 2017

واستغل عبدالخالق عبدالله بعض الحسابات الفلسطينية ذات المعرفات الوهمية التي هاجمت السعودية، ويشرف عليها كتائب الذباب الإلكتورني، لكي يهاجم الفلسطينيين كاشفا عن وجهه الحقيقي متذرعا بهذه الحجة، وقال “هناك ايضا سفهاء في فلسطين أساؤوا ويسيؤون للقضية أكثر من غيرهم.”

هناك ايضا سفهاء في فلسطين أساؤوا ويسيؤون للقضية أكثر من غيرهم. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 10, 2017

ولكن سرعان ما فطن النشطاء لتغريدات مستشار “ابن زايد” (المسمومة)، وانهالت عليه التعليقات اللاذعة التي فضحت توجهاته الحقيقية المطابقة لسياسات “ابن زايد”.

ليس هناك اسفه ممن يشتري المنازل من الفلسطينين في القدس عن طريق جمعيات ومنظمات حقوقية وهميه ومن ثم يوطن فيها اليهود — علـي حاتم الشافـعـي (@ali_hatemm) December 10, 2017

والله انك انت ومعزبك شيطان العرب السفهاء والحقراء لعنة الله عليكم — Abdulrhman Al Rawi (@Alrawi_Rhman) December 10, 2017

سفاهتهم ان صح قولك جاءت بعد حماقات قومك. — بلال إبراهيم. (@BilaloooA) December 10, 2017

حلوا عن فلسطين واهلها انتم ياصهاينة العرب احقر من صهاينة اليهود — عمر بن عبدالعزيز (@OMAR_SAd2018) December 10, 2017

الفلسطينيون يعرفونكم وكاشفينكم يا فاشل الفلسطينيون يستحقون كل الاحترام يا فاشل — bassam aburashed (@BassamAburashed) December 10, 2017

تكلم عن ضاحي خلفان الصهيوني ان كنت رجلا واعطي رأيك بكلامه حول إسرائيل واليهود ان كانت فيك ذره من الرجوله — Unknown (@6Mostafa1) December 10, 2017

ورغم تأكيد غالبية الشعب السعودي على تأييدهم الكلي والشامل للقضية الفلسطينية، إلا أن كتائب النظام الإلكترونية التي يقودها سعود القحطاني مستشار “ابن سلمان” لا تزال تسعى إلى تزكية نار الفتنة بين أبناء الشعبين للاستفادة من الخلاف والفرقة في تمرير مخطط التطبيع العلني مع إسرائيل والذي بدأه ولي العهد بزيارته السرية لتل أبيب.

وعبر هاشتاج “#بالحريقه_انت_وكضيتك” حاول النظام السعودي من خلال كتائبه الإلكترونية بتويتر، إيهام العالم بأن السعوديين غير مبالين بالقضية الفلسطينية، وترويج فكرة مزعومة بأن الفلسطينيين أنفسهم باعوا قضيتهم ويستنزفون ثروات المملكة.

ويسعى النظام السعودي من خلال الترويج لهذه الأفكار “المسمومة” ودعمها عبر لجانه الإلكترونية، إلى صرف الأنظار عن العدو الحقيقي (الاحتلال) والقضية الأولى للمسلمين (القدس)، ومحاولة “دس السم وزرع الألغام” للوقيعة بين الشعبين والاستفادة من الفرقة والخلاف بينهم في تمرير مخطط التطبيع دون عناء.