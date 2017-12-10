كعادته في عدم تركه لأي قضية إلا وزج بقطر فيها تارة وبالإخوان المسلمين تارة أخرى، زعم الداعية الإماراتي المجنس (الأردني الاصل) وإمام مسجد زايد، وسيم يوسف، أن جماعة الإخوان المسلمين أنبوا الناس ضد دول الخليج مستغلين إعلان “ترامب” حول اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال “يوسف” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “#الحمقى من #الأحزاب تتاجر بـ #القضية_الفلسطينية ضد إخوانهم ويحرقون أعلام البلاد العربية التي دعمت #الشعب_الفلسطيني بقضيته بكل ما تملك، وتناسوا أن #الإخوان و #حزب_الله و #داعش و #القاعدة يهتفون الموت لإسرائيل، وما رأينا الموت للمسلمين والتفجير والتنكيل إلا منهم ..”.

#الحمقى من #الأحزاب تتاجر بـ #القضية_الفلسطينية ضد إخوانهم ويحرقون أعلام البلاد العربية التي دعمت #الشعب_الفلسطيني بقضيته بكل ما تملك، وتناسوا أن #الإخوان و #حزب_الله و #داعش و #القاعدة يهتفون الموت لإسرائيل، وما رأينا الموت للمسلمين والتفجير والتنكيل إلا منهم .. — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) December 9, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: ” #الاخوان_المسلمين استغلوا حادثة #القدس بتأليب الحمقى ضد #الخليج ! وتناسوا أن #الإخوان_المسلمين منذ ٨٠ سنة وهم يهتفون الموت لإسرائيل !! وكانوا هم السبب لموت ملايين العرب بسبب ثوراتهم الملعونة ..”.

#الاخوان_المسلمين استغلوا حادثة #القدس بتأليب الحمقى ضد #الخليج !

وتناسوا أن #الإخوان_المسلمين منذ ٨٠ سنة وهم يهتفون الموت لإسرائيل !! وكانوا هم السبب لموت ملايين العرب بسبب ثوراتهم الملعونة .. — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) December 8, 2017

من جانبهم، رد المغردون على تغريدات وسيم يوسف، مؤكدين بأن مزاعمه ليست محاولة لتشتيت تركيز الغالبية تجاه القضايا الهامة، مشددين على ان إقحامه لجماعة الاخوان المسلمين في كل قضايا المنطقة باعتبارهم خارقين بات أمرا مثيرا للسخرية ومدعاة للتندر.

شيوخ الدولار، أنت مكانك الدرك الأسفل من جهنم، أمثالك دمر الدول العربية والاسلامية.. كم تاخذ وتعطينا فتوة يا منافق 😉 — Hamdi Bel Abria (@bel_abria) December 10, 2017

الاخوان قدموا الشهداء وما زالوا يقدمون انت ماذا قدمت سوى النفاق ؟ — khalid suleiman (@kha454347) December 8, 2017

من كثر ماتحاربون الاخوان عرفنا انهم على حق — قـ ♥️🇶🇦 ١٨/١٢ (@f_qat8) December 8, 2017

يا ولد والله انك نهفة .. شيخ دين مفسر احلام وعلماني وسياسي واقتصادي وناقد وباحث اجتماعي .. ولك خف علينا — WALEED KH (@S8Beb) December 9, 2017

يفضح عرض اللي ربط الحمار وفلتك .. — saed shhadi (@saedshhadi) December 9, 2017

من كان سبب في خراب بلاد المسلمين هو سيدك المقبوح ابن زايد ياعبد الدرهم — محمد حيدرة مياه (@meyah94) December 9, 2017

يأتي ذلك في وقت أحرق متظاهرون غاضبون من كتائب أبو على مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مجسماً وصورا للرئيس الأمريكي ترامب والاعلام الأمريكية استنكارا واحتجاجا على القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.

وأحرقوا صورا للملك السعودي ونجله ولي العهد احتجاجاً على موقفهم المتواطئ مع الاحتلال الصهيوني والرئيس الأميركي الداعم للكيان الغاصب على حساب القضية الفلسطينية.

ووجه المتظاهرون أصابع الاتهام إلى آل سعود وبعض الأنظمة العربية لتواطؤهم مع الكيان الصهيوني والرئيس الأميركي الداعم للكيان الغاصب على حساب القضية الفلسطينية، وعلت الهتافات التي تتهم الملك سلمان ببيع المقدسات، قائلين “الملك سلمان باع القدس”.