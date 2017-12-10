هاجم رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين ، الأحد الرئيس التركي ، متهمًا إياه بقصف القرى الكردية، بسبب موقفه من قضية .

 

وأعرب «نتنياهو»، عن رفضه “أخذ الدروس” من “أردوغان”، الذي اتهمه بدعم إيران وما اسماهم بـ”الإرهابيين” في غزة.

 

وجاء تصريح نتنياهو هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، ردا على الهجوم الذي شنه أردوغان على السياسة الإسرائيلية ورفضه لقرار الرئيس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

 

وكان الرئيس التركي اعتبر بأن جميع الفلسطينيين، بأطفالهم ونسائهم وشيوخهم، تمارس بحقهم سياسيات جائرة وممنهجة من قبل سلطات الاحتلال تستهدف تهجيرهم، مؤكدا أن “القدس خط أحمر بالنسبة للمسلمين”، وأن لن تسمح بتنفيذ مخططات تستهدف القدس.