هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهمًا إياه بقصف القرى الكردية، بسبب موقفه من قضية القدس.

وأعرب «نتنياهو»، عن رفضه “أخذ الدروس” من “أردوغان”، الذي اتهمه بدعم إيران وما اسماهم بـ”الإرهابيين” في غزة.

وجاء تصريح نتنياهو هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، ردا على الهجوم الذي شنه أردوغان على السياسة الإسرائيلية ورفضه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

وكان الرئيس التركي اعتبر بأن جميع الفلسطينيين، بأطفالهم ونسائهم وشيوخهم، تمارس بحقهم سياسيات جائرة وممنهجة من قبل سلطات الاحتلال تستهدف تهجيرهم، مؤكدا أن “القدس خط أحمر بالنسبة للمسلمين”، وأن تركيا لن تسمح بتنفيذ مخططات تستهدف القدس.