في سقوط جديد ومدوٍ لداعية كان ينظر إليه باعتباره معولا محركا للمياه الراكدة منذ زمن حول فتاوى ومواقف دعاة السلاطين، تجاهل الداعية السعودي محمد العريفي ما حدث ويحدث في أولى القبلتين وثالث الحرمين وبتآمر ولاة أمره وجاء ليتحدث عن حكم المسح على الخفين.

وفي تغريدة له عبرحسابه بموقع التدوين المصغر والتي لاقت ردود أفعال غاضية، قال “العريفي” مرفقا بها صورا لأرجل سيدات: ” اختلف العلماء في مسح الجوارب الشفافة، والراجح: جواز المسح عليها لأن المقصود التخفبف والرخصة للمتوضئ والتسهيل عليه ( فتوى ابن عثيمين )”.

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على “العريفي” واصفين إياه بالسفيه الذي يناقش صغائر الامور، في حين استنكر بعضهم إرفاقه هذه الصور مع تغريدته، في وقت هاجم فيه آخرون العريفي باعتبار ان هذا الوقت ليس وقتا لمناقشة هكذا موضوع في ظل ما تتعرض له القدس من تآمر وخذلان.

هؤلاء ليسوا علماء وإنما سفهاء

“علماء يختلفون في مسح الجوراب الشفاف أم لا”

علماء علماء

طيّح الله حظ عالم يناقش هذه الصغائر ويختلف بها أيضا

يا للفضيحة

هذا هو وزن علماء الإعاشة — Dr. Almoradi Noori (@NoriAlmoradi) December 10, 2017

لايليق إنزال الصور بهذه الطريقة ..الله المستعان — سلوى جميل (@eqzew2) December 10, 2017

القدس راحت وانت تتكلم عن المسح على الجوارب يجوز أو لا 😐 أنت وش جاك ؟ فيك بلا ؟ تبي شيخ يقرأ عليك ؟ وش تحس فيه ؟ مقتنع بموضوعك ؟ راضي عن نفسك ؟ انت من انت !!؟؟؟؟؟؟؟ 😢😢😢 — Fahad 🇶🇦⚔️🇶🇦 (@Alkuwari2030) December 10, 2017

يا اخي احترم علمك و مكانتك .. هذا وقت المسح على الجوارب ؟!

تكلم عما يهم الامه او اصمت افضل! — Ahmad Yousef (@AhmadOmishat) December 10, 2017