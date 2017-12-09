شن المغرد الإماراتي الشهير “مجتهد” الإمارات الذي يحظى بمتابعة واسعة على تويتر، هجوما عنيفا على المغرد الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد “حمد المزروعي” بعد إبداء الأخير شماتته بـ”القدس” والفلسطينيين عقب قرار “ترامب” الأربعاء الماضي.

وكان صبي “ابن زايد” حمد المزروعي كعادته دائما يحاول إثبات ولائه للصهاينة، وأبدى شماتته في الشعب الفلسطيني بعدما أعلن ترامب عن نيته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وهو ما يعني رسميا اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ودون “المزروعي” في تغريدة عبر حسابه الرسمي رصدتها (وطن) تعليقا على قرار ترامب ما نصه:”على فكرة ما عندنا مشكلة مع اسرائيل”.

على فكرة ما عندنا مشكلة مع اسرائيل 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) December 5, 2017

ليرد عليه “مجتهد الإمارات” ويهاجمه مشيرا إلى أنه لا يمثل إلا نفسه ولا يعبر عن شعب الإمارات الذي يدعم قضية فلسطين دائما وأبدا.

ودون في تغريدة عبر حسابه بتويتر الذي يتابعه أكثر من 100 ألف شخص مهاجما “المزروعي” ما نصه:”التافه الشاذ جنسيا حمد المزروعي لا يمثل إلا نفسه في مواقفه السياسية …”

التافه الشاذ جنسيا حمد المزروعي

لا يمثل إلا نفسه فى مواقفه السياسية …#حمد_المزروعي pic.twitter.com/AbT6cDaoq6 — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) December 8, 2017

تغريدة صبي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والمقرب منه (والذي تعد تصريحاته انعكاسا لأوامر سيده) لاقت هجوما عنيفا من قبل النشطاء الذين وصفوها بأنها “تغريدة مقززة” يفوح منها كل روائح الخيانة والغدر.

ولم يكتفي “المزروعي” بذلك، بل أخذ في إعادة نشر تغريدات لبعض من متابعيه يهاجمون فيها فلسطين ويسخرون من الشعب الفلسطيني بعد قرار ترامب.