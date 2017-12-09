بعدما صدرت الأوامر من الديوان الملكي السعودي مباشرة، بصرف الأنظار عن قضية “القدس” ووجه “ابن سلمان” سرا بعدم مهاجمة إسرائيل (حليفته) حتى ولو بشكل صوري، لدرجة وصلت إلى تجاهل خطيب قبلة المسلمين بالمسجد الحرام أمس لانتفاضة القدس، خرج المعارض القطري المزعوم الذي يحتضنه “ابن سلمان” سلطان بن سحيم هو الآخر ليدلي بدلوه في الأمر إرضاء لسيده واتباعا للتعليمات.

وللتشويش على قضية “القدس” وانتفاضة فلسطين التي هزت العالم الإسلامي بالأمس، وكعادته بإقحام قطر ومهاجمتها وربطها (بشكل سيء) بأي قضية تخرج للساحة، خرج “ابن سحيم” اليوم في تصريح وصفه النشطاء بـ”غباء فريد من نوعه” ليطالب قطر بأن تدعو لفرض الوصاية على “القدس” لحمايته كما طالبت من قبل بتدويل الحرمين عندما منع النظام السعودي القطريين من الحج.. حسب زعمه.

وزعم المعارض القطري المزعوم الذي تلقفته السعودية واستغلته كورقة ضغط، بعدما خرج من قطر هربا من الديون التي تراكمت عليه، في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) قاصدا قطر:”بالأمس كانوا يحرضون الشعوب الإسلامية على السعودية في موسم الحج ويطالبون ان يكون الحرمين الشرفين تحت وصايتهم فلماذا لم يطالبوا ان تكون القدس تحت وصايتهم وهي في خطر الان”

وتابع هذيانه ونفاقه لـ”ابن سلمان” الذي وعده ومناه بالمزيد والمزيد من “الرز” كلما زاد نباحه ضد قطر: “قدر السعودية انها تصدت لمشروعهم وسدت الطرق على المرتزقة فجن جنونهم”

#السعوديون_يغضبون_لملكهم

بالأمس كانوا يحرضون الشعوب الإسلامية

على السعودية في موسم الحج ويطالبون ان يكون الحرمين الشرفين تحت وصايتهم

فلماذا لم يطالبوا ان تكون القدس تحت وصايتهم وهي في خطر الان

قدر السعودية انها تصدت لمشروعهم وسدت الطرق على المرتزقة فجن جنونهم

#غزه_تحت_القصف — سلطان سحيم آل ثاني (@sultansalthani) December 9, 2017

وشن النشطاء هجوما عنيفا على “ابن سحيم” الذي وصفوا تصريحاته بـ”الغبية الخرقاء” حيث ربط بين موضوعين بعيدين جدا عن بعضمها لأجل مهاجمة قطر فقط إرضاء لابن سلمان.

اسلوب #دليم واضح جداً جداً جداً 😊🤩 افكر اذا انحلت الازمه وين بتكون انت 👴🏿 — jnoobQ (@JnoobQ) December 9, 2017

سلطان حدد من تقصد ومتى طالبوا بالوصاية على الحرمين ؟

واذا على القدس ترا عبدالعزيز ال سعود ماحكم إللا بعد ما باعها لهم خبرك ضبط عيال عمه ههههههه ولا تغتر بعيال مرخان والله بكرا بيحذفونك حذفة 🐕 — Bo_Fahad #Qatar (@77676) December 9, 2017

أحد المرتزقة من السعودية اذا أحد ما يعرفه

مشروع سيسي ل #قطر فاشل وفاشل من يدعمه( سخيم ) — alhanini__ (@alhanini__) December 9, 2017

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي سفية — Saleh Almansoori1 (@salehmansoori01) December 9, 2017

وتساءل النشطاء بشأن مزاعم سلطان بن سحيم، ما علاقة قضية “القدس” التي هي قضية كل المسلمين حول العالم، بقضية الحصار ومطالبات قطر “المشروعة” بالتصدي لـ”ابن سلمان” الذي أراد التحكم بمقدسات هي ملك لكل المسلمين في شتى بقاع الأرض ومنع الحجاج القطريين من زيارة بيت الله وأداء الفريضة بل وطردهم من فنادق مكة بسبب خصومة سياسية.

السعودية تسييس الحج والعمرة أرغبت بذلك ام لن ترغب وهذه الحقيقة .. الحالة القطرية أوضح دليل .. 3 سنوات دمار في اليمن ولم تنتصروا .. ال سعود رايحين جايين بدفعوا ديات واتاوات للغرب .. فشل في إداراة ملفات لبنان وسوريا وقطر .. لانريد منكم شيئا .. القدس للمسلمين وليس لاحد — Osama Mohammad (@safi_osama) December 9, 2017

لعنة الله على ال سعود الذين يقصفون الشعب اليمني ليل .نهار ويقتلون النساء والاطفال ويحاصرون هذا البلد ويجوعوه …لماذا لانهم شيعة أل البيت.. — محمد جاسم فنجان (@GOIz1gc66dsAPcT) December 9, 2017

تكلم التافه الله كلامه أتفه منه — Bint Qatar🇶🇦🇶🇦 (@bintsaidan) December 9, 2017

من باع وطنه وشرفه وعائلته لدوله عدوه لدولته لايحق له ان يتكلم عن الوضع الأسلامي — . (@ridhridh404) December 9, 2017

وكان سلطان بن سحيم الموالي لدول الحصار والمحتضن من قبل النظام السعودي قد هرب من الدوحة لتراكم الديون عليه، لتتلقفه أيادي “ابن سلمان” الذي استغل طمعه وديونه ليجعله ورقة ضغط على قطر، ولكن الأيام أثبتت فشل ابن سحيم حتى في “المكايدة” ولعب الصغار وقد يضحي به النظام السعودي في أي لحظة بحسب نشطاء.

وكشفت مصادر سعودية مطلعة أول أمس، أن الديوان الملكي السعودي، أصدر تعليمات مشددة لجميع وسائل الإعلام التي يسيطر عليها تقضي بعدم التركيز على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بأن القدس عاصمة لإسرائيل، والتركيز على برامج أخرى غير سياسية.

وأكد المصدر بأن التعليمات تضمنت توجيها آخر يقضي بتركيز الهجوم على إيران ودول إقليمية أخرى مثل تركيا، بهدف تحويل الأنظار عن تقصير المملكة في قضية القدس.

وأوضح المصدر بأن التعليمات أُطلقت العنان لرواد مواقع التواصل الاجتماعي للنيل من تركيا ورئيسها، رجب طيب أوردغان، بوابل من الانتقادات، حيث زخر “تويتر” بسيل من الانتقادات والشتائم له ولحكومته واتهامه بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية، وذلك لكونه هدد بقطع العلاقات مع إسرائيل.

والملاحظ لوسائل الإعلام السعودية الرسمية خلال الـ24 ساعة الماضية، يجد أن هذا الإعلام لم يعط اهتماما بقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارته إليها، إذ جاء مستوى الإدانات والشجب خجولاً، عكس المرتجى.

واستقرت ردود الفعل عند البيان الذي تلا اتصال الملك سلمان بترامب وبيان “الفجر” من الديوان الملكي في نشرتها الإخبارية، اللذين لم يكونا بحجم التطلعات، وحملا استنكاراً لخطوة ترامب، من دون خطوات بارزة من دولة تعد قلب العالميْن العربي والإسلامي.

وأرى محلّلون أنّ توجيه الإعلام بهذه الطريقة ما هو إلا محاولة منها لإبعاد اللوم عن الدولة بالتفريط في القضية وابتعادها عن قضايا الأمة، لا سيما في السنتين الأخيرتين.

ويسعى المغردون المحسوبون على السلطة، بإيعاز من المسؤول عن حملاتهم الإعلامية في الديوان، النأي بالنفس عن القضية الفلسطينية وتصويرها كشأن داخلي، والتخلي عن الخوض في غمار تلك القضية أو حتى توجيه انتقادات مبطنة للمتخاذلين في الدفاع عنها.

يأتي ذلك في وقت اتّخذت فيه المملكة خطواتٍ كبيرة نحو التطبيع مع إسرائيل تمثلت في إجراء لقاء صحافي مع رئيس أركان الجيش الاسرائيلي والسماح للاعبي الشطرنج بالتواجد في الرياض أواخر الشهر الحالي، إضافة إلى زيارة محمد بن سلمان غير المعلنة إلى إسرائيل قبل شهرين بحسب ما ذكرت صحف إسرائيلية.

ويعتقد أن عدم تحرّك الدولة تجاه الأحداث الحالية، يضعف من شرعية النظام، الذي يفترض، بعمقه الإسلامي والعربي أن يكون سندًا منيعًا كونه يحتضن الحرمين الشريفين، وينتهج الشرعية الإسلامية دستوراً له.