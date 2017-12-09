في لفتة تضامنية رائعة أشاد بها رواد مواقع التواصل، ظهر مذيعي التلفزيون السوداني وهم يتوشحون بـ “الكوفية الفلسطينية” وخلفهم صورة “الأقصى”، تضامنا مع الانتفاضة الغاضبة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية ضد العدو الإسرائيلي المحتل، رفضا لقرار “ترامب” الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.

وظهر مذيعي التلفزيون السوداني وهم يقدمون نشرة الأخبار، متوشحين أعلام فلسطين و”الكوفية الشهيرة”، وخلفهم صور فلسطين والمسجد الأقصى.

تضامناً مع القدس المذيعون في التلفزيون السوداني يتوشحون الكوفية الفلسطينية #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية pic.twitter.com/njtve5CizZ — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) December 9, 2017

واندلعت أمس، الجمعة، مواجهات عنيفة فى الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلى بقمع المتظاهرين الغاضبين الذين خرجوا للتأكيد على عروبة القدس، في الوقت الذي شهدت فيه عدة عواصم عربية وإسلامية تظاهرات تضامنية مع القدس ومنددة بالقرار الذي اتخذه ترامب.

وتزامنا مع عاصفة الغضب التي شهدتها معظم الدول الإسلامية حول العالم اليوم، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد قرار “ترامب” الصادم الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الصهيوني، خرجت أيضا فرنسا لتؤكد أن القدس أرض محتلة، وكذلك السويد رفضت الاعتراف بقرار الرئيس الأمريكي نقل سفارة واشنطن للقدس، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن بالأمس.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة انتشال جثماني شهيدين صباح اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال لموقع بدر وسط قطاع غزة فجر اليوم.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، ارتقاء الشهيدين محمود محمد العطل 27 عاما سكان حي الشيخ رضوان بغزة، والشهيد محمد الصفدي 30 عاما سكان حي الدرج بغزة.

وكان قد ارتقى أمس الجمعة الشهيدين محمود المصري (30 عامًا) شرق خان يونس برصاص الاحتلال، فيما تم الإعلان الليلة عن استشهاد المواطن ماهر عطا الله (54 عاما)، متأثرا بجراح أصيب بها عصر اليوم شمال القطاع.

وقالت وزارة الصحة إن العدوان الإسرائيلي على شعبنا خلال اليومين الماضيين أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة 1114 آخرين.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، فجر اليوم السبت، أن 954 إصابة تم علاجها ميدانياً، في حين نقلت 160 إصابة إلى مستشفيات الضفة وغزة والقدس.