كشف موقع “المصدر” الإسرائيلي الصادر باللغة العربية عن تعاون كبير بين الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة أحد أفراد العائلة الحاكمة في البحرين وعالم الفن الإسرائيلي، مؤكدا أعجابه بأحد المعارض الفنية التي عقدت في “الجليل”، مما دفعه لانتاج كتالوج خاص يضم أعمال المعرض وتسويقه في العالم.

وأكد الموقع أن من بين الاعمال الفنية التي استقطبت إعجاب الأمير صورة فنية لمجندات إسرائيليات يتناولن البطيخ في لفتة للوحة “العشاء الأخير”.

وقال الموقع الإسرائيلي بأن الكتالوج انتباه شد انتباه الشيخ راشد وهو (رسام وجامع لأعمال فنية، ويشعل منصب الرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشكيلية)، مما جعله يقدم على التواصل مع مقيم المعرض ” بيلو فينرو” خلال حدث فني في تايلند وروى له أنه يرى في ال “بينالي” منبرا للتواصل وإقامة العلاقات بين فنانين من إسرائيل والبحرين، على الرغم من أن الدولتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية.

واكد الموقع بأن الأمير الفنان أرسل عملا فنيا من أعماله إلى المعرض وأبدى رغبته باقتناء جزء من الأعمال الفنية فيه، مؤكدا بأنه لم يكتفِ بذلك، إنما قرّر تقديم الدعم المالي من أجل إنتاج كتالوج فاخر يحتوي الأعمال الفنية التابعة لل “بينيال” ونشره لمدراء متاحف وأمناء وجامعي أعمال فنية وأصحاب معارض ومعاهد فن في العالم.

ولفت الموقع بأنه تم طبع شعار العائلة المالكة البحريني على الكتالوج، مؤكدا بأن الأعمال الفنية التي تظهر في الكتالوج، شملت عملا للمصورة الإسرائيلية أنجليكا شير، تظهر فيه مجندات إسرائيليات يتناولن البطيخ في لفتة فنية للوحة العشاء الأخير للمسيح.