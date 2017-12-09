في موقف يدعو للسخرية تداول ناشطون بمواقع التواصل، مقطعا مصورا للمتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي “أفيخاي أدرعي” وهو يتحدث عن انتفاضة القدس بالأمس، حيث ارتدى ثوب (الواعظ الديني) وطالب المسلمين بعدم استخدام القوة والعنف مستشهدا بأحاديث للنبي، ما عرضه لسخرية واسعة من قبل النشطاء.

ودعا “أدرعي” العرب، إلى أن يكظموا غيظهم لأن الغضب من الشيطان، وأضاف: “حديث التهديد والتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي تقوده منظمات تبحث عن مصالح خبيثة”.

{إِنَّ الْغَضَبَ مِنْ الشَّيْطَانِ}نسمع حديث التهديد والتحريض على مواقع التواصل تقوده منظمات لا تعني بشيء إلا مصالحها الخبيثة فالاحتكام الى العقل والحكمة والتبصر مصلحة الجميع.{وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} #جمعة_مباركة pic.twitter.com/TrGkaR97YN — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 8, 2017

وسخرت الإعلامية والمذيعة المعروفة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة من تصريحات “أدرعي”، ودونت في تغريدة لها بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه: “والآن.. إلى حديث الجمعة الديني مع فضيلة الشيخ أفيخاي أدرعي وذلك نظرا لانشغال خطيب الحرمين بموضوع برّ الوالدين في خطبة الجمعة اليوم..”

والآن.. إلى حديث الجمعة الديني مع فضيلة الشيخ أفيخاي أدرعي وذلك نظرا لانشغال خطيب الحرمين بموضوع برّ الوالدين في خطبة الجمعة اليوم.. pic.twitter.com/yeDS8198P6 — خديجة بن قنة (@Benguennak) December 8, 2017

حيث ربطت “بن قنة” بين موضوع أفيخاي أدرعي، وبين تجاهل خطيب الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي بالأمس لقضية “القدس” التي ذكرها في مرور عابر بأول خطبته على استحياء، ثم استكمل عن حديثه عن بر الوالدين.

وكانت أوامر قد صدرت من “ابن سلمان” الذي يتجه للتطبيع العلني مع إسرائيل بسرعة الصاروخ بعد زيارته السرية لتل أبيب، إلى الدعاة والكتاب والإعلام بتجاهل انتفاضة “القدس” التي هزت جميع البلاد الإسلامية حول العالم أمس بسبب قرار أمريكا الأخير الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.