سخر السياسي المصري الدكتور وسام عبد الوارث، رئيس قناة الحكمة الفضائية سابقا، من الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء خارجية الدول العربية ،مساء السبت، لبحث وضع القدس بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بها كعاصمة لإسرئيل ونقل السفارة الأميركية من تل إبيب إليها.

ودون “عبدالوارث” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) مستنكرا مثل هذا الاجتماع الذي لا طائل من وراءه كالعادة سوى الشجب والاستنكار، وساخرا من اللغة العربية الركيكة التي تحدث بها الوزراء:”أتابع الآن اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ والمنعقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة والملاحظ أن جميع المتحدثين قد نجحوا في مادة اللغة العربية ب(الواسطة) فقط !!”

أتابع الآن اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ والمنعقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة والملاحظ أن جميع المتحدثين قد نجحوا في مادة اللغة العربية ب(الواسطة) فقط !! — وسام عبدالوارث (@wessam_elhadad) December 9, 2017

وعقد وزراء خارجية الدول العربية مساء اليوم السبت جلسة طارئة بحثوا فيها وضع القدس بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بها كعاصمة لإسرئيل ونقل السفارة الأميركية من تل إبيب إليها.

واعتبر أمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في كلمته الافتتاحية للجلسة، أن “الإجراءات الأحادية التي تستهدف فرض وقائع على الأرض باطلة ولاغية”، مضيفاً أن “القرار الأميركي بشأن #القدس باطل وما يبنى عليه باطل بالضرورة”.

وشدد أبو الغيط على أن “قرار الإدارة الأميركية مرفوض ولا يمكن تبريره بأي ذريعة أو منطق.. القرار الأميركي بشأن القدس تجاوز خطير لا يمكن السكوت عنه”.

واعتبر النشطاء أن هذه التصريحات هي مجرد “شو إعلامي” حفظا لماء الوجه، ولن تتعدى أبواب مقر الاجتماع بالقاهرة، فـ”ترامب” حقيقة لم يجرأ على هذا القرار إلا بمباركة هؤلاء الذين يهللون ويصيحون (زورا وإدعاءا) لأجل القدس.

وانهالت تعليقات النشطاء والسياسيين الساخرة على الاجتماع وقراراته.

عاااجل : ترامب يرتجف بشدة ويعيش لحظات من الرعب غير مسبوقة خوفا من القرارات المرتقبة لوزراء الخارجية العرب المجتمعين فى القاهرة بشأن قراره الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل….ليلتك سودة يا ترامب ؟!!!! — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) December 9, 2017

ماما ع اجتماع الجامعه العربيه: هلق شوفي كيف رح يقولو نعلن نحن وزراء الخارجيه العرب القرار التالي! على القوات الجويه العربيه الاسلاميه الاستعداد الليله للبدأ بشن هجوم على المنشأت النوويه الاسرائليه والعسكرية والبنية التحتية والمطارات

وبس خلصت فرطت ضحك😂😂😂🤦🏻‍♀️💔 — hibooo 🍬 *RS* (@27_hiba) December 9, 2017

اجتماع وزراء الخارجيه العرب بجامعة الدول العربيه ..

ندد وحذر الوزراء من تصاعد الموقف بالقدس. . وبعدين ايه العمل ؟ — dr kazem marafie (@drkazemmarafie) December 9, 2017