نددت ، على لسان مذيعتها في التلفزيون الرسمي ري تشونهي، المعروفة بـ “”، بقرار الرئيس الأمريكي ونقل السفارة الأمريكية إليها.

 

وقالت ري تشونهي، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، إن موقف “إهانة للشرعية الدولية، والإجماع الدولي، ويستحق الإدانة والاستهجان.”

 

يذكر أن ري تشونهي تقرأ البيانات الرسمية على شاشة التلفزيون منذ 40 عاما، خاصة تلك المتعلقة بإطلاق الصواريخ البالستية وإجراء ، وتحذير الشعب الكوري الشمالي من “شرور الغرب”.

 

وظهرت مؤخرا معلنة نجاح بلادها في إطلاق صاروخ عابر للقارات يمكنه أن يصل إلى أي بقعة في الولايات المتحدة.