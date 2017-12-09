نددت كوريا الشمالية، على لسان مذيعتها في التلفزيون الرسمي ري تشونهي، المعروفة بـ “ذات الرداء الوردي”، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وقالت ري تشونهي، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، إن موقف ترامب “إهانة للشرعية الدولية، والإجماع الدولي، ويستحق الإدانة والاستهجان.”

يذكر أن ري تشونهي تقرأ البيانات الرسمية على شاشة التلفزيون منذ 40 عاما، خاصة تلك المتعلقة بإطلاق الصواريخ البالستية وإجراء التجارب النووية، وتحذير الشعب الكوري الشمالي من “شرور الغرب”.

وظهرت مؤخرا معلنة نجاح بلادها في إطلاق صاروخ عابر للقارات يمكنه أن يصل إلى أي بقعة في الولايات المتحدة.