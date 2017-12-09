أدى مئات المسلمين صلاة الجمعة أمام البيت الأبيض في واشنطن، احتجاجا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وبدعوة من منظمات أمريكية مسلمة، احتشد المصلون في متنزه “لافاييت سكوير” الصغير الواقع قبالة البيت الأبيض حيث مدوا سجادات الصلاة.
ووضع قسم من المتظاهرين الكوفية الفلسطينية على رؤوسهم، بينما لف آخرون أعناقهم بالعلم الفلسطيني، في حين رفع بعضهم لافتات تندد بالاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية.
وقال نهاد عوض المدير العام لمجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية إن ترامب “لا يمتلك ذرة تراب من أرض القدس أو فلسطين، هو يمتلك أبراج ترامب وبإمكانه أن يعطيها للإسرائيليين”.
وأضاف عوض أن الرئيس الأمريكي “يعزز التطرف المسيحي الديني في الولايات المتحدة .. والإنجيليين الذين يعتقدون خطأ أن الله يأمر بالظلم من خلال الاعتراف باحتلال إسرائيل لفلسطين”.
وتظاهر عشرات الآلاف الجمعة في عدد من الدول العربية والإسلامية، منددين باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومعبرين عن تضامنهم مع الفلسطينيين.
وأعلن ترامب الأربعاء أن الولايات المتحدة “تعترف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل” في خطوة أثارت غضب الدول العربية والإسلامية ولقيت رفضا دوليا.
وتمثل قضية القدس إحدى أهم القضايا المتنازع عليها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على الرغم من أن جميع القرارات الدولية حول هذه المسألة، تؤكد على ضرورة أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية، ويمثل الجانب الغربي من المدينة عاصمة لدولة إسرائيلية.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حزيران عام 1967، وأعلنت لاحقا ضمها إلى القدس الغربية، واصفة المدينة كلها بأنها “عاصمة موحدة وأبدية” لإسرائيل، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي.
2 تعليقات علي “توشحوا بالكوفية الفلسطينية ورفعوا الاعلام.. مئات المسلمين يؤدون صلاة الجمعة أمام البيت الأبيض”
تخيلوا معي
لو وقع ذلك في مكان بالرياض ـ ولا أقول قرب قصر سلمانكو ودبه الداشر ـ لن يستطيعوا اقامة الصلاة وسينتهون أمام قضاة حفدة ابن سلول يوزعون على المصلين ا بين 5 الى 15 سنة سجنا مع 15000 جلدة بتهمة عصيان ولي الأمر…لانهم في مهلكة { خادم كنيف أبرهة الحبشي}
صراحة كنت بقول يمكن هالناس المتظاهرين ضد اسرائيل وامريكا واوروبا وحلفائهم …
كنت بقول بنفسي يمكن ماقبضوا العمولة، بس دامهم آكلين شاربين يمكنهم مو راضين بنصيبهم من العمولة يبغون ازود … بس يوم تشوف اشكالهم تحس انهم مغير يغطوا ويستروا على العمولة اللي عندهم ماتنفضح اكثر من كذا وتضيع … بس لو فكرتوا شوي بتسألو نفسكم (((( خايفين ينفضحوا عند مييييييييييييييييين؟!؟! ))))
الجواب {Q} … !!!!!!!
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😂😂😂