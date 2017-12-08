حث وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على أن تكون أكثر حذرا في تصرفاتها في المنطقة.

 

وقال في مؤتمر صحفي في باريس مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريا في باريس: “فيما يخص تصرفات السعودية مع واليمن، حيث تخوض حربا، والوضع في ، نحثها على أن تكون أفعالها أكثر ترويا وتدبرا وأن تضع العواقب في الحسبان بشكل كامل”.

 

وأضاف أن عبرت بوضوح عن رغبتها في وصول المساعدات الإنسانية إلى دون عراقيل.

 

وقال “دعونا إلى رفع كامل للحصار عن اليمن وفتح كل الموانئ. نطلب من السعودية السماح بهذا”.