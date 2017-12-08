حث وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون السعودية على أن تكون أكثر حذرا في تصرفاتها في المنطقة.

وقال في مؤتمر صحفي في باريس مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريا في باريس: “فيما يخص تصرفات السعودية مع قطر واليمن، حيث تخوض حربا، والوضع في لبنان، نحثها على أن تكون أفعالها أكثر ترويا وتدبرا وأن تضع العواقب في الحسبان بشكل كامل”.

وأضاف أن واشنطن عبرت بوضوح عن رغبتها في وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن دون عراقيل.

وقال “دعونا إلى رفع كامل للحصار عن اليمن وفتح كل الموانئ. نطلب من السعودية السماح بهذا”.