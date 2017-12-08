أصيب نحو 10 مواطنين فلسطينيين على الأقل, مساء الجمعة, في سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت موقعين للمقاومة شمال قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الحربية الاسرائيلية موقع ما يعرف بـ”الجدار” التابع لكتائب القسام قرب أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة, بأكثر من خمسة صواريخ إضافة إلى ارضي خالية, الامر الذي أوقع إصابات وصفت ما بين المتوسطة إلى طفيفة إلى جانب أضرار مادية بالغة من شدة القصف الاسرائيلي.

وأطلقت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي مساء الجمعة قذائفها مستهدفة موقعا للمقاومة الفلسطينية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وياتي القصف المدفعي بعد اعلان جيش الاحتلال عن سقوط عدة قذائف صاروخية على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

بدورها اكدت ألوية الناصر صلاح الدين – لواء التوحيد، نجاة إحدى مجموعاتها من قصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة.

وياتي القصف المدفعي بعد اعلان جيش الاحتلال عن سقوط عدة قذائف صاروخية على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.