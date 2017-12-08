إمعانا في السقوط وتأكيدا على التواطؤ، دعت سفارتا المملكة العربية السعودية ، والبحرين ، في العاصمة الأردنية عمان، رعايهما الى تجنب التجمعات والمظاهرات التي ستخرج الجمعة احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ودعت السفارة السعودية في الاردن مواطنيها المقيمين على أراضي المملكة والطلاب الدارسين في الجامعات الأردنية الإبتعاد عن أماكن التجمعات والمسيرات حفاظاً على سلامتهم.

من جهتها، أهابت سفارة مملكة البحرين في عمّان برعاياها في المملكة الأردنية الهاشمية بالابتعاد تماما عن أماكن التجمعات والمسيرات وضرورة توخي الحذر والحيطة حفاظاً على سلامتهم وارواحهم ازاء التطورات والاحداث التي تشهدها المنطقة حاليا.

يشار إلى أن الحكومة الأردنية وبصورة نادرة دعت الشعب للخروج إلى الشارع اليوم الجمعة احتجاجًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة إلى القدس.

ونقلت تقارير اعلامية محلية عن الرجل الثاني في الحكومة الدكتور ممدوح العبادي القول بان على الشعوب العربية ان تخرج الى الشارع تنديدا بالقرار الامريكي.

ويعتبر العبادي وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ولأول مرة يدعوا فيها مسؤول حكومي الى التظاهر تنديدا عن الغضب معربا عن امله في ان تتظاهر الشعوب العربية ايضا.

ونقل عن العبادي دعوته للأردنيين للاحتشاد اليوم الجمعة .

وبرز هذا التصريح في الوقت الذي انطلقت فيه عشرات المسيرات في الشارع الاردني حيث تجمع الاف الاردنيين في محيط مقر السفارة الامريكية كما جرت اعتصامات شعبية تلقائية وعفوية في العديد من المناطق والاحياء وحتى القرى في عموم المحافظات الاردنية.