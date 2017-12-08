تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف قيام شبان في صيدا القديمة بلبنان باستبدال اسم “حارة اليهود” بـ”حارة القدس”، وذلك رداً على خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلان مدينة القدس عاصمة لـ”إسرائيل”.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”،، فإنَّ هذه الخطوة جاءت تعبيراً عن غضب هؤلاء الشبان إزاء قرار ترامب، مؤكدين أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية.

شبان في صيدا القديمة يزيلون لافتة تحمل اسم "حارة اليهود" بأخرى تحمل اسم "حارة القدس" pic.twitter.com/zSu32YuKcg — Mohammad El Jannoun (@MhdJannoun) December 7, 2017

وكان الاضراب الشامل قد عم الاراضي الفلسطينية الخميس وأغلقت المحال التجارية أبوابها، وأقفلت المدارس احتجاجا على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت القوى الوطنية والإسلامية، في بيان لها، إنها تعلن الإضراب الشامل في كافة مناحي الحياة احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس، كما دعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في المسيرات والاحتجاجات.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها وتعطلت غالبية المؤسسات الحكومية والخاصة عن العمل تنفيذا لدعوة الإضراب الشامل التي أطلقتها القوى الوطنية والإسلامية.

وأعلنت الكنائس في بيت لحم بما فيها كنيسة المهد التاريخية للروم الأرثوذكس الحداد وقرع أجراسها عند الساعة الـ11 صباحا احتجاجا على خطوة ترامب.

وعبر عشرات الشباب عن غضبهم من خطوة ترامب بإشعال إطارات السيارات في مناطق مختلفة من قطاع غزة طوال ساعات الليلة الماضية وصباح اليوم.