تزامنا مع التواطؤ الواضح من قبل المملكة العربية السعودية ممثلة بملكها سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي بالإعلان عن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، أعاد ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تداول فيديو مؤثر للملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز ال سعود يتحدث فيه عن القدس والأوضاع فيها آنذاك.

ووفقا لما ورد الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد صرح الملك فيصل موجها حديثة للزعماء العرب والشعوب العربية: “ماذا ننتظر هل ننتظر الضمير العالمي أين هو هذا الضمير إن القدس الشريف يناديكم ويستغيثكم لتنقذوه من محنته ومما أبتلي به، فماذا يخيفنا هل نخشى الموت؟ وهل هناك موتة أفضل وأكرم ان يموت الانسان مجاهداً في سبيل الله؟”.

وأضاف:” إنني أدعو الله مخلصاً إذا لم يكتب لنا الجهاد وتخليص هذه المقدسات ألا يبقيني لحظةً واحدة على الحياة”.

اسمعوا خطبة الملك فيصل رحمة الله عليه ماذا قال عن فلسطين . #القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه pic.twitter.com/T5xtxX6v4C — المجد (@abnbarka) December 7, 2017

وربط الناشطون بين ما قاله الملك الراحل بعد حرب 1973 وبين ما حصل اليوم بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وموقف الملك سلمان المتخاذل.

يشار إلى ان الملك فيصل صاحب المقولة الشهيرة لوزير خارجية أميركا حينها هنري كيسينجر: “نحن كنا ولا نزال بدو، وكنا نعيش في الخيام وغذاؤنا التمر والماء فقط، ونحن مستعدون للعودة إلى ما كنا عليه. أما أنتم الغربيون فهل تستطيعون أن تعيشوا بدون النفط؟”.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أكدت نقلا عن مصادر سياسيّة في الدولة العبريّة، أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كان شريكًا في تحضير وترتيب كلمة ترامب عن “الإنجاز التاريخيّ”، كما ظهر واضحًا وجليًّا مدى التنسيق غير المُعلن بين إسرائيل والمملكة العربيّة السعوديّة، التي يُطلق عليها في كيان الاحتلال “قائدة الدول السُنيّة المُعتدلة” في هذه القضية، التي من غيرُ المُستبعد بتاتًا أنْ تكون الحلقة الأولى والعلنيّة والرسميّة لبدء “صفقة القرن” القاضية بتصفية القضية الفلسطينيّة نهائيًا.