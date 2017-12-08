أثار فنان جزائري إعجاب متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بمنشور حول قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

الفنان الجزائري، صالح أوقروت، الشهير بأدواره الكوميدية في عدد من المسرحيات، كتب على صفحته الرسمية عبر “فيسبوك”: “أشعر بالعار لوجودي في الزمان الذي تم فيه إعلان القدس رسميا عاصمة للصهاينة”.

واستشهد أوقروت في منشور آخر بمقولة منسوبة للإمام “محمد الغزالي”، جاء فيها: “جميع المعارك التي كسبها اليهود في عدوانهم علينا في السنين الأخيرة لم تكن لبسالة المقاتل اليهودي أو لعظمة أسلحته، بل كانت لتفاهة القيادات، وسذاجة الخطط، وعربدة الشهوات في صفوف العرب!!”.

وحاز منشور أوقروت على أكثر من 16 ألف إعجاب، ونحو 500 تعليق، علما أن صفحته متابعة من قبل نحو نصف مليون ناشط.

يذكر أن صالح أوقروت (56 عاما) شارك في تقديم عدة برامج عبر التلفزيون الجزائري، إضافة إلى مشاركته في مسرحيات مختلفة منذ نحو 25 عاما.