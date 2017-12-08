غردت المذيعة الأردنية علا الفارس، بعد قرار محطة “إم بي سي” السعودية، وقفها عن العمل.

ولم تعلق الفارس على قرار وقفها، وإنما جاءت تغريدتها تعبيرا عن غضبها من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القدس عاصمة إسرائيل.

وغردت علا الفارس، موجهة حديثها للشهيد الفلسطيني محمد الدرة، الذي اغتيل على يد الجيش الإسرائيلي في عام 2000: ” أيا قدس يا درّةً في الوجود…ستبقين رمز الإباء والصمود…”

أيا قدس يا درّةً في الوجود..

ستبقين رمز الإباء والصمود.. — Ola Al Fares (@OlaAlfares) December 8, 2017

وكانت محطة “إم بي سي”، قد أعلنت أمس، الخميس 7 ديسمبر/ كانون الأول، عن وقفها لعلا الفارس عن العمل، بعد التغريدة التي غردت بها، بشأن إعلان ترامب أن القدس عاصمة إسرائيل.

وكتبت الفارس حينها: “ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا…الليلة ندين وغدا نغني “هلا بالخميس”!

ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا … الليلة ندين وغدا نغني "هلا بالخميس "! — Ola Al Fares (@OlaAlfares) December 6, 2017

وحاولت علا الفارس أن تدافع عن نفسها أمس، بعد أن وجه عدد من النشطاء العرب على موقع “تويتر” اتهامات لها بأن تغريدتها السابقة تعكس هجوما من جانبها على المملكة العربية السعودية، وانتقادها لموقفها من إعلان ترامب، فقالت: “إللي بيحاولوا يفتعلوا مشكلة بتحوير كلامي [أنصحهم يغردوا ضد قرار ترامب] الموجع لقلبي وقلوبكم وباقي المسلمين، وياليت تحت هاشتاق #بيان_السعوديه_نصره_للقدس لأن البيان مشرف ومؤكد سيتبعه مواقف بدل ما يهاجموا إنسانة غاضبة مثلهم على القدس تحب السعودية وأهلها…بلا مزايدات”.

إللي بيحاولوا يفتعلوا مشكلة بتحوير كلامي [ أنصحهم يغردوا ضد قرار ترامب ] الموجع لقلبي وقلوبكم وباقي المسلمين، وياليت تحت هاشتاق #بيان_السعوديه_نصره_للقدس

لأن البيان مشرف ومؤكد سيتبعه مواقف بدل ما يهاجموا إنسانة غاضبة مثلهم على القدس تحب السعودية وأهلها .. بلا مزايدات — Ola Al Fares (@OlaAlfares) December 7, 2017

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وكان اسم علا الفارس متصدرا أكثر الموضوعات رواجا على “تويتر” في السعودية أمس الخميس 7 ديسمبر/ كانون الأول، وكذلك هاشتاغ “علا الفارس تسيء للسعودية”.