تزامنا مع إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، نشر عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، فيديو لوالده يتحدث عن القدس.

ووفقا للفيديو المنشور الذي يعود لشهور قبل اعتقاله ورصدته “وطن”، فقد أكد “العودة” إن “القوى الغاشمة” التي تتخذ قرارات ضد القدس تقوم بذلك “دون مبالاة” لردة فعل الأطراف الأخرى، مؤكدا في الوقت نفسه على أن الحكومة الإسرائيلية نجحت في تحييد بعض دول المنطقة عن العمل ضدها.

وتابع: “قرارات مثل طرد المرابطين؛ بحجة أنهم مجموعات إرهابية، تشعر أنها سيدة الموقف، تعربد دون رقيب”، في إشارة إلى الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف متوعدا: “يا آل إسرائيل، لا يأخذكم الغرور، عقارب الساعة إن توقفت لا بد أن تدور”.

وتابع: “إن اغتصاب الأرض لا يخيفنا، فالريش قد يسقط من أجنحة النسور، والعطش الطويل لا يخيفنا، فالماء يبقى دائما في باطن الصخور”.

وفي نهاية الفيديو، دعا العودة الشبان اليائسين للتذكر بأن “هؤلاء الشذاذ”، ، ضلوا آلاف السنين مشردين فوق كل أرض، وتحت كل سماء”، مؤكدا على أن “المطلوب نصرة القضية والشعب الأعزل بالمعقول والشيء الواقعي”.