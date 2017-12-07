كشفت مصادر مطلعة داخل مجموعة قنوات “MBC” أن المجموعة قررت اليوم إيقاف المذيعة الأردنية علا الفارس على خلفية تغريدة نشرتها فجر اليوم، بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وكتبت الفارس في تغريدتها: “ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة إسرائيل عبثاً، فبعد زيارته لنا تأكد أنّ العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غداً هلا بالخميس”.

وقالت المصادر إن سبب الإيقاف هو ما تضمنته التغريدة من “إهانة للشعوب العربية”، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة الرياض.

وأثارت تغريدة الفارس غضب لجان المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني على موقع التدوين المصغر “تويتر”، الذين دشنوا هاشتاج: #علا_الفارس_تسيي_للسعودية حيث طالبوا فيه بالتحقيق معها بسبب ما وصفوها بالتجاوزات الوارد في التغريدة، ودعوا إلى فصلها وطردها من عملها.

وتحاشيا للصدام على ما يبدو وخوفا على لقمة عيشها، حذفت الإعلامية التغريدة وأعادت صياغتها بطريقة لا تشير إلى السعودية قائلة: ” ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا … الليلة ندين وغدا نغني “هلا بالخميس “.

ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا … الليلة ندين وغدا نغني "هلا بالخميس "! — Ola Al Fares (@OlaAlfares) December 6, 2017

وفي ردها على من اتهمها بحذف التغريدة خوفا لأنها كانت تقصد السعودية بالتغريدة، قالت “الفارس”:” كل شي بالحياة ممكن احسب حسابه الا الأشكال الفاضية الي تحور الكلام بطريقتها ومع ذلك اختصرتكم … اختصريني لانه مصابنا الليلة اكبر من تفاهتك”.

كل شي بالحياة ممكن احسب حسابه الا الأشكال الفاضية الي تحور الكلام بطريقتها ومع ذلك اختصرتكم … اختصريني لانه مصابنا الليلة اكبر من تفاهتك — Ola Al Fares (@OlaAlfares) December 6, 2017

وعلقت الفارس على الضجة التي حاول “الذباب الالكتروني” إثارتها بالقول ” إللي بيحاولوا يفتعلوا مشكلة بتحوير كلامي [ أنصحهم يغردوا ضد قرار ترامب ] الموجع لقلبي وقلوبكم وباقي المسلمين، وياليت تحت هاشتاق #بيان_السعوديه_نصره_للقدس لأن البيان مشرف ومؤكد سيتبعه مواقف بدل ما يهاجموا إنسانة غاضبة مثلهم على القدس تحب السعودية وأهلها .. بلا مزايدات “.

إللي بيحاولوا يفتعلوا مشكلة بتحوير كلامي [ أنصحهم يغردوا ضد قرار ترامب ] الموجع لقلبي وقلوبكم وباقي المسلمين، وياليت تحت هاشتاق #بيان_السعوديه_نصره_للقدس

لأن البيان مشرف ومؤكد سيتبعه مواقف بدل ما يهاجموا إنسانة غاضبة مثلهم على القدس تحب السعودية وأهلها .. بلا مزايدات — Ola Al Fares (@OlaAlfares) December 7, 2017

وعلى ما يبدوا ان كل هذه التوضيحات والتبريرات التي ساقتها الإعلامية لم تشفع لها عن أصحاب القرار الذين مستهم تغريدتها بشكل مباشر وعرتهم بها.