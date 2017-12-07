عبرت سلطنة عمان عن أسفها الشديد للقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل وتعهده بنقل سفارة بلاده إليها.

وأكدت السلطنة أن مثل هكذا قرار لا قيمة له وأن هذه المسائل يجب أن تترك للأطراف الفلسطينية والإسرائيلية للتفاوض عليها في إطار مفاوضات الحل النهائي.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان لهات نشرته عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”:” السلطنة تعبر عن أسفها الشديد للقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس وتؤكد على أن مثل هكذا قرار لا قيمة له وأن هذه المسائل يجب أن تترك للأطراف الفلسطينية والإسرائيلية للتفاوض عليها في إطار مفاوضات الحل النهائي”.

٢-السلطنة تدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي وعدم اتخاذ أية قرارات أو إجراءات أو تدابير تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية لا سيما قرار مجلس الأمن رقم (242) الذي يؤكد على أن الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد 5 يونيو 1967 م بأنها أراضٍ محتلة. — وزارة الخارجية (@MofaOman) December 7, 2017

ودعت السلطنة المجتمع الدولي إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي وعدم اتخاذ أية قرارات أو إجراءات أو تدابير تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية لا سيما قرار مجلس الأمن رقم (242) الذي يؤكد على أن الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد 5 يونيو 1967 م بأنها أراضٍ محتلة.