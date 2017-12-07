شن الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة” الدكتور فيصل القاسم هجوما عنيفا على القادة العرب، مؤكدا بأن معظمهم وافق على نقل السفارة الأمريكية للقدس، واصفا إياهم بالعبيد، منتقدا كذلك موقف الشعوب العربية في التعبير عن رفضها لهذا الإجراء.

وقال “القاسم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” صدقوني معظم الحكام العرب بصموا بالعشرين على نقل السفارة الامريكية الى القدس، لكنهم يحاولون الظهور امام شعوبهم على انهم يعارضون هذه الخطوة… بكل الاحوال العبيد لا تستطيع ان ترفض اوامر السيد”.

صدقوني معظم الحكام العرب بصموا بالعشرين على نقل السفارة الامريكية الى القدس، لكنهم يحاولون الظهور امام شعوبهم على انهم يعارضون هذه الخطوة… بكل الاحوال العبيد لا تستطيع ان ترفض اوامر السيد — فيصل القاسم (@kasimf) December 6, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى متسائلا: ” كم عدد العرب الذين خرجوا إلى الشوارع عندما تأهلت بعض الفرق العربية إلى كأس العالم..وكم عدد الذين سيخرجون من أجل القدس…خليها مستورة”.

كم عدد العرب الذين خرجوا إلى الشوارع عندما تأهلت بعض الفرق العربية إلى كأس العالم..وكم عدد الذين سيخرجون من أجل القدس…خليها مستورة. — فيصل القاسم (@kasimf) December 6, 2017

يشار إلى أنه وسط خنع عربي لا مثيل له طال حتى الشعوب، أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل في قرار تاريخي يطوي صفحة عقود من السياسة الاميركية، ما يمكن ان يؤدي الى موجة جديدة من اعمال العنف في الشرق الاوسط.

وقال ترامب في كلمة من البيت الابيض “قررت انه آلان الأوان للاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لاسرائيل”.

ودعا ترامب الى “الهدوء” و”التسامح” بعد ان اعلن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لاسرائيل، مشيرا الى ان نائبه مايك بنس سيتوجه الى الشرق الاوسط “خلال الايام القليلة المقبلة”.

وقال ترامب في كلمته “اليوم ندعو الى الهدوء والى الاعتدال ولكي تعلو اصوات التسامح على اصوات الكراهية”.

وأضاف ترامب أن إعلانه يمثل بداية لنهج جديد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.