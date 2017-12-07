شنت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس هجوما عنيفا على كل من إيران والمملكة العربية السعودية، مؤكدة بأن اعتراف “ترامب” بالقدس عاصمة لإسرائيل جاء في إطار ما يعرف بـ”صفقة القرن” بتمويل سعودي.

وقالت “عويس” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” وتكتمل صفقة القرن الليلة بأمر إسرائيلي وتنفيذ أمريكي وتمويل سعودي”.

وأضافت في ردود على تدويناتها مهاجمة السعودية وإيران: ” على المملكة السعودية العربية التي تدعي العروبة انقاذ عروبة القدس وعلى ايران الإسلامية التي بنت امجادها على ما سمته المقاومة والممانعة ان تنقذ اسلامية القدس..كفى نفاقا وكفى طائفية وكفى كذبا”.

وتابعت: ” لو اتحدوا بدل التناحر الطائفي القميء…. لعنة الله عليكما معا…لكم الله ايها الفلسطينيون يا من ينقذ شرفنا بدمائه الطاهرة”.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه المحلل السياسي للقناة العاشرة الإسرائيلية، تسفيكا يحزكيلي، بأن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الامريكية للقدس ما كان ليتخذ دون ةترتيبات إقليمية مع مصر والسعودية.

وقال “يحزكيلي” في إجابته حول تساؤل المذيعة إن كان القرار الأمريكي سينهي عملية السلام ويشعل المنطقة: “لا اعتقد ذلك، صحيح هناك تصريحات، لكن هذه الخطوة لمتكن لتتم لولا أن تم نسجها والتفاهم بشأنها على المستوى الإقليمي بين ترامب ومصر والسعودية”.

واكد “يحزكيلي” بأن الفلسطينيين اليوم يدفعون ثمنا لتغيرات كبيرة في المنطقة وهم من تحملوا الحساب، على حد قوله.

وتابع: “أنا أتحدث عن إيران العدوانية واستيقاظ السعودية وأيضا تحالف الدول السنية المعتدلة”، مضيفا “وقضية فلسطين زجت بالزاوية، والعالم لم يعد يتحدث عن الفلسطينيين وإنما عن إيران والسعودية وسوريا وروسيا لذلك الفلسطينيون يدفعون الثمن”، موضحا بأن هذه كل الحكاية، بحسب قوله.

وتابع قائلا: “لست متأكدا أن الدول العربية التي شجبت شفاهية هذه الخطوة قد شجبت بجدية”، مضيفا “انظروا إلى السيسي واقرأوا الإدانات الامر ليس جديا”.