وجه الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان, انتقادات كبيرة لموقف المملكة العربية السعودية من الاعتراف الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدا بأنه إذا ما استمر هذا الصمت فإن الجزيرة العربية ستكون الهدف التالي.

وقال “ريان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اليوم القدس …وغدا … شبه الجزيرة العربية ، يثرب وتيماء وخيبر و دوس و اليمامة و نجران ودومة الجندل والبحرين ، ان لم تقاوم السعودية قرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل #الخليج #مصر”.

اليوم القدس …وغدا … شبه الجزيرة العربية ، يثرب وتيماء وخيبر و دوس و اليمامة و نجران ودومة الجندل والبحرين ، ان لم تقاوم السعودية قرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل #الخليج #مصر pic.twitter.com/Z6kDlIFk9H — جمال ريان (@jamalrayyan) December 7, 2017

يأتي هذا في وقت كشفت فيه مصادر سعودية مطلعة بأن الديوان الملكي السعودي أصدر تعليمات مشددة لجميع وسائل الإعلام التي يسيطر عليها تقضي بعدم التركيز على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بأن القدس عاصمة لإسرائيل، والتركيز على برامج أخرى غير سياسية.

وأكدت المصادر بأن التعليمات تضمنت توجيها آخر يقضي بتركيز الهجوم على إيران ودول إقليمية أخرى مثل تركيا، بهدف تحويل الأنظار عن تقصير المملكة في قضية القدس.

وأوضحت بأن التعليمات أُطلقت العنان لرواد مواقع التواصل الاجتماعي للنيل من تركيا ورئيسها، رجب طيب أوردغان، بوابل من الانتقادات، حيث زخر “تويتر” بسيل من الانتقادات والشتائم له ولحكومته واتهامه بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية، وذلك لكونه هدد بقطع العلاقات مع إسرائيل.