أكد رئيس ​أساقفة​ سبسطية للروم الارثوذكس في ​​ أن “هناك عربية وعلى وجه الخصوص “سعودية”​ تصرف لتصفية ​​”.

 

وأشار المطران الى ان “​الرئيس الاميركي​ ​​ إستغل الوهن العربي ليتخذ قراره بشأن ​​”، معتبرا انه “قد يكون هناك تنسيق بين ترامب وبعض القيادات العربية قبل إعلانه بشأن ”.

 

وشدد حنا في حديث تلفزيوني على ان “الإجراء الأميركي بشأن القدس هو إجراء معاد للأمة العربية ومرفوض من قبلنا و ما عبّر عنه يتناقض مع مبادئ الدين المسيحي”، مؤكدا ان “الرد على قرار ترامب يجب أن يكون بتوحد الفلسطينيين وإنهاء الانقسام”.

 