أكد رئيس ​أساقفة​ سبسطية للروم الارثوذكس في ​فلسطين ​المطران عطالله حنا​ أن “هناك أموال عربية وعلى وجه الخصوص “سعودية”​ تصرف لتصفية ​القضية الفلسطينية​”.

وأشار المطران الى ان “​الرئيس الاميركي​ ​دونالد ترامب​ إستغل الوهن العربي ليتخذ قراره بشأن ​القدس​”، معتبرا انه “قد يكون هناك تنسيق بين ترامب وبعض القيادات العربية قبل إعلانه بشأن القدس”.

وشدد حنا في حديث تلفزيوني على ان “الإجراء الأميركي بشأن القدس هو إجراء معاد للأمة العربية ومرفوض من قبلنا و ما عبّر عنه يتناقض مع مبادئ الدين المسيحي”، مؤكدا ان “الرد على قرار ترامب يجب أن يكون بتوحد الفلسطينيين وإنهاء الانقسام”.