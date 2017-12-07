قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن دولا “كثيرة” ستحذو حذو الولايات المتحدة في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وإن هناك اتصالات تجري بالفعل في هذا الشأن.

ولم يذكر “نتنياهو” في تصريحه، الذي أدلى به في مقر وزارة الخارجية، أيا من هذه الدول بالاسم.

وقال إن بعض الدول قد تنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس حتى قبل الخطوة الأمريكية التي تتوقع إدارة الرئيس دونالد ترامب أن تستغرق عدة سنوات لتنفيذها.

وكان نتنياهو قد علق الأربعاء على خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصفا قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بأنه “يوم تاريخي لإسرائيل”.

واعتبر نتنياهو: هذا هو يوم تاريخي، تصريحات الرئيس ترامب هي عبارة عن علامة مهمة في تاريخ أورشليم (..) أورشليم هي عاصمتنا منذ 3000 عام، هنا كان يمشى آباؤنا وهنا كان هيكلنا وهنا حكم ملوك إسرائيل وهنا وعظ أنبياؤنا”، حسب زعمه.

وفي تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر، وجه نتنياهو الشكر للرئيس الأمريكي وقال: نشكرك على قرارك العادل والشجاع الذي يقضي بالاعتراف بأورشليم عاصمة لإسرائيل وبالبدء بالتحضيرات لافتتاح السفارة الأمريكية هنا”، حسب تعبيره.

وتابع: “سنواصل مد يدنا للسلام إلى الفلسطينيين وإلى جيراننا جميعا، سيدي الرئيس ترامب، التاريخ والشعب اليهودي سيتذكران قرارك الشجاع من هذا اليوم إلى الأبد، شكرا لك”.