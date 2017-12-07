أعلنت جمهورية التشيك، إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفس الامر.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية التشيكية، فإن “جمهورية التشيك تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القدس هي “عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية أيضا”.

ونقل البيان عن وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاورالك، قوله إن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس سيتم بالاستناد إلى نتائج مفاوضات تجريها براغ مع شركاء رئيسيين بالمنطقة والعالم.

وصوتت أغلبية في البرلمان التشيكي في يونيو/حزيران الماضي على قرار يدعو للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو ما اعتبرته مصادر إسرائيلية بأنه “قرار تاريخي”.

ونقل البيان عن وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاورالك، قوله إن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس سيتم بالاستناد إلى نتائج مفاوضات تجريها براغ مع شركاء رئيسيين بالمنطقة والعالم.