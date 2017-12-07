نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور الجزائر حاليا مقطع فيديو مثير للجدل، لسيدة جزائرية وهي تستقبله بالأحضان وتقبله خلال جولة سياحية له في العاصمة الجزائر.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد أقدم الرئيس الفرنسي على السلام من المتواجدين المرحبين به، حتى أقدمت السيدة على احتضانه وتقبيله.

Merci aux Algériens pour votre accueil aujourd’hui. Entre nos deux pays, nous avons une histoire commune, tournée vers l’avenir. pic.twitter.com/VkTxr9mwew — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 6, 2017

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد توجه إلى الجزائر في أول زيارة له إلى هذا البلد منذ توليه منصبه في أيار/مايو الماضي، حيث من المتوقع أن يؤكد مجددا على “العلاقة الخاصة” بين البلدين، ويحاول طي صفحة الماضي الاستعماري، على غرار ما فعل الأسبوع الماضي في جنوب الصحراء الأفريقية.

وستتميز زيارة ماكرون إلى الجزائر، التي كانت استعمرتها بين 1830 و1962، باللقاء مع الرئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة في مقر إقامته بزيرالدة غرب العاصمة.

وتأتي هذه الزيارة في وقت زاد فيه الصراع السياسي حول بوتفليقة مع تدهور صحته، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن المرحلة الانتقالية إذا تنحى عن منصبه قبل انتهاء فترة ولايته في 2019.

وقال دبلوماسي فرنسي “الجزائر قد تكون أكبر اختبار للسياسة الخارجية بالنسبة لماكرون، لأن الحالة الصحية لبوتفليقة مصدر قلق، وما قد يحدث بعدها ستكون له تداعيات كبرى بالنسبة لنا”.