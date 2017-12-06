إثار إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن عزمه الاعتراف بالقدس عاصم لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، غضب نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر” في معظم البلاد العربية.

وأطلق الناشطون هاشتاجا بعنوان: ” #القدس_عاصمة_فلسطين” احتل قائمة الهاشتاجات المتداولة في مختلف الدول العربية.

ونشر المغرّدون عبر الهاشتاج صوراً لمقدسيين وفلسطينيين “أكبر من عمر إسرائيل”. كما نشروا صور خريطة فلسطين والتهام الاحتلال للأراضي الفلسطينية مع السنوات. بالإضافة إلى صور المسجد الأقصى والفلسطينيين في مواجهاتهم واشتباكاتهم مع قوات الاحتلال، مع آرائهم الرافضة لقرار ترامب أو للتنازل عن القدس أو أي شبر من فلسطين.

واعتبر مستخدمو “تويتر” أنّ الدول العربية لن تفعل شيئاً سوى الاستنكار، وبالتالي ستتناسى القدس مقابل مصالحها الخاصة، مضيفين أنّ التخاذل العربي هو أبرز دافع وراء قرار ترامب.

#القدس_عاصمة_فلسطين القدس بلاي وبلاد كل مسلم على هذه الأرض يجري في العروق حبها والتضحية من أجلها لن ننساك ياحبيبة القلوب — Abdullah Battyour (@othman1935) ٦ ديسمبر، ٢٠١٧

قبه الصخرة

من أجمل وأبرز معالم المسجد الاقصى،بناها عبد الملك بن مروان فوق الصخرة التي يرجح انه عرج منها الرسول ﷺ الى السموات تقوم فوق قبة عظيمة مطلية بألواح الذهب ارتفاعها 55م ويعلوها هلال ارتفاعه 4م#القدس #القدس_عاصمة_فلسطين pic.twitter.com/7bFNScO9j2 — M o h a m m a d☕ (@mohammadbadwi25) December 6, 2017

القدس لا ينفعها مفاوضات ولا مؤتمرات وفعاليات الإنتفاضة تحمي جميع المقدسات لا للتطبيع القدس لنا … #القدس_عاصمة_فلسطين pic.twitter.com/cuBB2Xb4JG — Rita L B (@Rita96898192) December 6, 2017

#القدس_عاصمة_فلسطين لن يغلب الحقَّ طاغوتٌ فلا تهنوا

ولـو تسلَّح باﻷفـلاك والـرُّجمِ الله أكبر واﻷقدارُ مـاضيةٌ

أين الطواغيتُ مِن عادٍ ومِن إرمِ #القدس_عاصمة_فلسطين pic.twitter.com/52o5LB9Urv — hanan bnt saud (@BashaHnan) December 6, 2017

ومنذ إقرار الكونغرس الأمريكي، عام 1995، قانوناً بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، دأب الرؤساء الأميركيون على تأجيل المصادقة على هذه الخطوة لمدة ستة أشهر؛ “حفاظاً على المصالح الأمريكية”.

وكان مسؤولون أمريكيون أكدوا أن الرئيس دونالد ترامب سيعلن رسميا خلال خطاب له مساء اليوم الأربعاء اعتراف إدارته بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس خلال السنوات المقبلة دون تحديد جدول زمني لنقلها. وبذلك يتجاهل ترامب تحذيرات صدرت من قادة في منطقة الشرق الأوسط والعالم من خطوة كهذه وخطورة تداعياتها على أمن المنطقة وعملية السلام.

وأضاف المسؤولون أن هذه الخطوة هي اعتراف بحقيقتين “تاريخية قائمة على أن المدينة تعتبر عاصمة دينية للشعب اليهودي، وأخرى حالية باعتبارها مركزا للحكومة الإسرائيلية”.

وأشار المسؤولون إلى أن ترامب سيعلن أيضا خلال خطابه المرتقب توجيه وزارة الخارجية لوضع خطة بدء عملية نقل السفارة إلى القدس، وأوضحوا أن هذا القرار جاء بتوصية ودعم الفريق الأمريكي الذي يشرف على الدفع بعملية السلام والذي يقوده كل من صهر ومستشار تارمب جاريد كوشنر وجيسن غرينبلات الممثل الأمريكي للمفاوضات الدولية.