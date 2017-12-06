كعادته دائما أثبت صبي “ابن زايد” حمد المزروعي ولائه للصهاينة، وأبدى شماتته في الشعب الفلسطيني بعدما أعلن ترامب عن نيته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وهو ما يعني رسميا اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ودون “المزروعي” في تغريدة عبر حسابه الرسمي رصدتها (وطن) تعليقا على قرار ترامب ما نصه:”على فكرة ما عندنا مشكلة مع اسرائيل 😂 …”

تغريدة صبي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والمقرب منه (والذي تعد تصريحاته انعكاسا لأوامر سيده) لاقت هجوما عنيفا من قبل النشطاء الذين وصفوها بأنها “تغريدة مقززة” يفوح منها كل روائح الخيانة والغدر.

(وتقولون قطر مع اسرائيل الا انتو الا مع اسرائيل الله يأخذك ي زباله )اليهود قتله الانبياء وكأنو ناوين يقتلون رسولنا عليه الصلاه والسلام وانت الحين تتكلم عن اسرائيل وكأنهم اخوانك وقطر هي الخاينه صج اخر الزمان ولا بعد تضحكون وماخذينها غشمره الحمدالله لم يبتلينا مِم ابتلاكم — SH 🇰🇼 (@BhadBsha) December 6, 2017

لا غرابه انتم يهود العرب👎🏻وقد سبقك فيها خلفان نحن ابناء عمومه مع اليهود عموما يوما بعد يوم ينكشف للعالم العربي كرهكم للاسلام ياعيال النعاشه — turki D alwajaan (@turkialwjaan) December 5, 2017

كلامك هذا استفزاز لمشاعر جميع المسلمين بالعالم — جراح (@Nmgfff) December 5, 2017

ولم يكتفي “المزروعي” بذلك، بل أخذ في إعادة نشر تغريدات لبعض من متابعيه يهاجمون فيها فلسطين ويسخرون من الشعب الفلسطيني بعد قرار ترامب.

على فكرة ما عندنا مشكلة مع اسرائيل 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) December 5, 2017

يذكر أن الرئاسة الفلسطينية، قالت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ نظيره الفلسطيني محمود عباس في مكالمة هاتفية نيته نقل السفارة إلى القدس.

ولم يتضح من إعلانها ما إذا كان ترامب ينوي نقل السفارة على الفور أو في المستقبل القريب. وحذر عباس “من خطورة تداعيات مثل هذا القرار على عملية السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

وكانت “إسرائيل” احتلت القدس الشرقية عام 1967، وأعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة.

ويعتبر المجتمع الدولي القدس الشرقية مدينة محتلة. ويرغب الفلسطينيون في جعلها عاصمة لدولتهم المنشودة.

وأقرّ الكونغرس الأميركي في 1995 قانونا ينص على “وجوب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل”، ويطالب بنقل السفارة إليها. إلا أن الرؤساء الأميركيون المتعاقبون دأبوا بصورة منتظمة على توقيع أمر تأجيل نقل السفارة مرتين سنويا.